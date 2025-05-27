"Спека та сонце ще будуть": синоптик дала дощовий прогноз на завтра

В Україні завтра, 28 травня, волога повітряна маса знову зумовить дощі, температура сягатиме місцями 26 градусів тепла, на сході очікується сильний вітер, повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Циклон, атмосферні фронти, дощі, мряка, зливи, потім час на передих, сонечко, квіти, пташки, травичка - все, як в нашому житті. (...) Ми знаємо, що атмосфера поблажлива до нас, і обов'язково ще всі лаятимуть спеку. А поки що - волога повітряна маса", - написала Діденко.

За її прогнозом, завтра, 28 травня, в Україні знову переважно дощі. Хіба що на сході без істотних опадів.

Температура повітря 28 травня в Україні очікується в межах +18...+24, на сході до +26, а на заході +16...+20 градусів.

"Уважно! На сході України у середу очікується сильний південно-східний вітер!" - наголосила синоптик.

У Києві 28 травня, за її даними, місцями дощ. Температура повітря протягом дня +18...+20 градусів.

"Нарікати не варто на погоду, бо парасолі кожен може собі дозволити, а ось кондиціонер - не кожен, та ще й спека може стати причиною вимкнень електрики. То ж, як на мене, краще нагору ліфтом, вечеряти при світлі, не чути суцільного гулу генераторів, дихати на повні груди, милуватися зеленою, а не пожухлою травичкою та трояндами. А спека та сонце ще будуть! Де ви бачили, що б в Україні літа не було? А поки дамо весні набутися з нами", - підсумувала Діденко.