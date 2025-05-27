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"Жара и солнце еще будут": синоптик дала дождливый прогноз на завтра

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Завтра, 28 мая, в Украине снова преимущественно дожди, кроме востока. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +26 градусов, на востоке ожидается сильный ветер.

"Жара и солнце еще будут": синоптик дала дождливый прогноз на завтра

В Украине завтра, 28 мая, влажная воздушная масса снова обусловит дожди, температура будет достигать местами 26 градусов тепла, на востоке ожидается сильный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Циклон, атмосферные фронты, дожди, морось, ливни, потом время на передышку, солнышко, цветы, птички, травка - все, как в нашей жизни. (...) Мы знаем, что атмосфера снисходительна к нам, и обязательно еще все будут ругать жару. А пока что - влажная воздушная масса", - написала Диденко.

По ее прогнозу, завтра, 28 мая, в Украине снова преимущественно дожди. Разве что на востоке без существенных осадков.

Температура воздуха 28 мая в Украине ожидается в пределах +18...+24, на востоке до +26, а на западе +16...+20 градусов.

"Внимательно! На востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер!" - подчеркнула синоптик.

В Киеве 28 мая, по ее данным, местами дождь. Температура воздуха в течение дня +18...+20 градусов.

"Жаловаться не стоит на погоду, потому что зонты каждый может себе позволить, а вот кондиционер - не каждый, да еще и жара может стать причиной отключений электричества. Так что, как по мне, лучше наверх лифтом, ужинать при свете, не слышать сплошного гула генераторов, дышать полной грудью, любоваться зеленой, а не пожухлой травкой и розами. А жара и солнце еще будут! Где вы видели, что бы в Украине лета не было? А пока дадим весне побыть с нами", - подытожила Диденко.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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