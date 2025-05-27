Дожди почти по всей Украине: синоптики дали прогноз на 27 мая
Киев • УНН
По прогнозам синоптиков, 27 мая в Украине будет облачно, почти на всей территории дожди. Температура воздуха будет колебаться от 14° до 29°.
Во вторник, 27 мая, в Украине будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По прогнозам синоптиков, почти на всей территории страны ожидаются дожди (в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях - сильные). Только на востоке и северо-востоке страны без осадков.
Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с
Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается на уровне 14-19°, на остальной территории 18-23°, в восточных и Сумской областях 24-29°.
В Киеве и области во вторник будет облачно, будет дождь. Температура воздуха - 20-22°.
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