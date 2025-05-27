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27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча, Международный день маркетинга

Киев • УНН

 • 388 просмотра

27 мая отмечается День неотложной медицинской помощи, Международный день маркетинга и день рождения скотча. Верующие чтят память святого Терапонта.

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча, Международный день маркетинга

Сегодня, 27 мая, в мире отмечается День неотложной медицинской помощи, маркетологи могут отпраздновать свой профессиональный праздник - Международный день маркетинга, а верующие чтят память святого священномученика Терапонта, епископа, пишет УНН.

Международный день маркетинга

27 мая в мире отмечают Международный день маркетинга. Этот ежегодный профессиональный праздник призван отметить вклад маркетинга в развитие бизнеса и экономики во всем мире. Это особый день для всех, кто связан с этой сферой: стратегов, аналитиков, рекламистов, бренд-менеджеров и других специалистов, формирующих современный рынок.

В этот день также отмечается день рождения Филипа Котлера, которого часто называют "отцом современного маркетинга", чьи инновационные теории глубоко сформировали маркетинговое пространство.

Именно в честь него была и выбрана эта дата, чтобы она совпадала с днем рождения Котлера.

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День экстренной медицинской помощи

27 мая также отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано в честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины.

Конечной целью документа была заявлена ​​построение системы по предоставлению каждому жителю Европы профессиональной, компетентной и, прежде всего, своевременной реакции на любое острое состояние, угрожающее жизни или здоровью. Первый прототип службы неотложной медицинской помощи появился в США во время Гражданской войны.

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День защиты от солнца

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня защиты от солнца, событие, которое призвано проинформировать людей о важности использования солнцезащитного крема для защиты себя и детей от опасного ультрафиолетового излучения.

Считается, что первые прототипы лосьонов и кремов, которые предохраняли кожу от вредного воздействия солнечных лучей, появились еще в Древнем Египте.

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День рождения скотча

27 мая 1930 года американец Ричард Дрю получил патент на липкую ленту, которую все сейчас называют скотчем.

Дрю работал лабораторным техником в компании, которая специализировалась на производстве наждачной бумаги, а также занималась исследованиями непроницаемых материалов и целлофана.

Одной из обязанностей Ричарда было наблюдение за тестированием наждачной шкурки в магазинах и автосервисах. Однажды он увидел, что во время покраски несколькими цветами линии получаются не опрятными, поэтому захотел решить эту проблему.

Первая липкая лента была произведена на целлофановой базе из каучука, смол и масел.

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Церковные праздники

Верующие в этот день празднуют день памяти святого священномученика Терапонта. Святой Терапонт, епископ древнего малоазийского города Сарды, прославился как несгибаемый свидетель Христовой истины в эпоху жестоких преследований Церкви при правлении римского императора Декия (III век). Его духовное служение, преданность евангельской проповеди и мученический подвиг стали живым свидетельством силы веры, способной победить самые тяжелые испытания.

Павел Башинский

Павел Башинский

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