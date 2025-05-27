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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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27 травня: День екстреної медичної допомоги, День народження скотчу, Міжнародний день маркетингу

Київ • УНН

 • 812 перегляди

27 травня відзначається День невідкладної медичної допомоги, Міжнародний день маркетингу та день народження скотчу. Віряни вшановують пам’ять святого Терапонта.

27 травня: День екстреної медичної допомоги, День народження скотчу, Міжнародний день маркетингу

Сьогодні, 27 травня, у світі відзначається День невідкладної медичної допомоги, маркетологи можуть відсвяткувати своє професійне свято - Міжнародний день маркетингу, а віряни вшановують пам’ять святого священномученика Терапонта, єпископа, пише УНН.

Міжнародний день маркетингу

27 травня у світі відзначають Міжнародний день маркетингу. Це щорічне професійне свято покликане вшанувати внесок маркетингу у розвиток бізнесу та економіки в усьому світі. Це особливий день для всіх, хто пов’язаний із цією сферою: стратегів, аналітиків, рекламістів, бренд-менеджерів та інших фахівців, які формують сучасний ринок.

У цей день також відзначається день народження Філіпа Котлера, якого часто називають "батьком сучасного маркетингу", чиї інноваційні теорії глибоко сформували маркетинговий простір.

Саме на честь нього було і обрано цю дату, щоб вона збігалася з днем народження Котлера.

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День екстреної медичної допомоги

27 травня також відзначається День невідкладної медичної допомоги. Подія започаткована на честь того, що саме 27 травня у Лондоні був підписаний акт Європейського товариства екстреної медицини.

Кінцевою метою документа була заявлена побудова системи з надання кожному жителю Європи професійної, компетентної і, перш за все, своєчасної реакцію на будь-який гострий стан, що загрожує життю чи здоров’ю. Перший прототип служби невідкладної медичної допомоги з’явився у США під час Громадянської війни.

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День захисту від сонця

Сьогодні у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагод Міжнародного дня захисту від сонця, подія яка покликана поінформувати людей про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.

Вважається, що перші прототипи лосьйонів та кремів, які оберігали шкіру від шкідливого впливу сонячних променів, з’явилися ще у Стародавньому Єгипті.

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День народження скотчу

27 травня 1930 року американець Річард Дрю отримав патент на липку стрічку, яку всі нині називають скотчем.

Дрю працював лабораторним техніком у компанії, яка спеціалізувалась на виробництві наждачного паперу, а також займалася дослідженнями непроникних матеріалів та целофану.

Одним із обов’язків Річарда було спостереження за тестуванням наждачної шкірки у магазинах та автосервісах. Одного разу він побачив, що під час фарбування кількома кольорами лінії виходять не охайними, тому захотів розв’язати цю проблему.

Перша липка стрічка було вироблена на целофановій базі з каучуку, смол та олій.

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Церковні свята

Віряни в цей день святкують день пам’яті святого священномученика Терапонта. Святий Терапонт, єпископ стародавнього малоазійського міста Сарди, уславився як незламний свідок Христової істини у добу жорстоких переслідувань Церкви під правлінням римського імператора Декія (III століття). Його духовне служіння, відданість євангельській проповіді та мученицький подвиг стали живим свідченням сили віри, здатної перемогти найтяжчі випробування.

Павло Башинський

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