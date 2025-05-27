Дощі майже по всій Україні: синоптики дали прогноз на 27 травня

У вівторок, 27 травня, в Україні буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, майже на всій території країни очікуються дощі (у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях - сильні). Лише на сході та північному сході країни без опадів.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с - йдеться у повідомленні.

Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується на рівні 14-19°, на решті території 18-23°, у східних та Сумській областях 24-29°.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - 20-22°.

27 травня: День екстреної медичної допомоги, День народження скотчу, Міжнародний день маркетингу