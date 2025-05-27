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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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26 травня, 14:22 • 30603 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

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Дощі майже по всій Україні: синоптики дали прогноз на 27 травня

Київ • УНН

 • 686 перегляди

За прогнозами синоптиків, 27 травня в Україні буде хмарно, майже на всій території дощі. Температура повітря коливатиметься від 14° до 29°.

Дощі майже по всій Україні: синоптики дали прогноз на 27 травня

У вівторок, 27 травня, в Україні буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За прогнозами синоптиків, майже на всій території країни очікуються дощі (у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях - сильні). Лише на сході та північному сході країни без опадів.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с

- йдеться у повідомленні.

Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується на рівні 14-19°, на решті території 18-23°, у східних та Сумській областях 24-29°.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - 20-22°.

27 травня: День екстреної медичної допомоги, День народження скотчу, Міжнародний день маркетингу27.05.25, 06:20 • 854 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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