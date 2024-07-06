На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария выступит с предложением начать мирные переговоры между россией и Украиной. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Димитр Главчев, передает УНН со ссылкой на Novinite.

"Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, при посредничестве Болгарии . Что может быть лучше этого? И это то, что я предложу; в этом нет никаких проблем", - заявив Главчев.

Однако Главчев выразил скептицизм относительно шансов Болгарии быть принятой в качестве посредника.

"Ничего не может быть лучше. Я представлю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, необходимо согласие. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению", - сказал Главчев.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Президента Владимира Зеленского подумать, можно ли прекратить огонь и начать переговоры.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина сама решает, какие условия приемлемы для мирных переговоров. Также он добавил, что члены Альянса будут помогать Украине укреплять свои позиции, потому что существует очень сильная связь между происходящим за столом переговоров и ситуацией на поле боя.