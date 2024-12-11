Болгария планирует создать парламентскую комиссию для сбора доказательств российского влияния на страну
Киев • УНН
Болгарские законодатели планируют создать комиссию для расследования российского влияния в стране. Обнаружена сеть из 51 компании в Пловдиве, которые ежедневно генерируют сотни миллионов показов пророссийского контента в соцсетях.
Законодатели Болгарии хотят, чтобы парламентская комиссия расследовала российское влияние. Об этом заявил член партии "мы продолжаем изменения – демократическая Болгария" Ивайло Мирчев изданию Euractiv, пишет УНН.
Российское цифровое агентство, которое руководило кампанией националиста (Калина) Джорджеску в Румынии, связано с более чем 50 болгарскими компаниями, большинство из которых работают в той же отрасли, зарегистрированы в городе Пловдив и принадлежат одному человеку,
Он добавил, что на протяжении многих лет российская пропаганда проникала в Болгарию, главным образом через финансирование, связанное с аффилированными с Кремлем энергетическими компаниями.
С неработающими службами и учреждениями мы обсудим возможность создания Следственного парламентского комитета для сбора доказательств российского влияния в Болгарии на всех уровнях,
Болгарская следственная группа BG Elves, которая пыталась разоблачить сети покупки голосов на октябрьских выборах в Болгарии, сообщила об обнаружении сети болгарских компаний, принадлежащих гражданину Грузии и связанных с распространением пророссийского влияния в Румынии.
Сеть поступает от компании, зарегистрированной во втором по величине городе Болгарии, Пловдиве.
Расследование BG Elves в Болгарии основано на журналистском запросе, опубликованном Snoop в Румынии 3 декабря, который выявил ключевую компанию, связывающую сети. Данная компания зарегистрирована по адресу в Пловдиве.
Из этого румынского отчета мы отследили 51 компанию, зарегистрированную на имя гражданина Грузии. Многие были созданы в один день, в основном в 2024 году. У нас есть официальные адреса электронной почты, профили в Facebook, номера телефонов и адреса многих сотрудников этих фирм. Но их действительно сотни. И все они русские,
Организация расследований призвала болгарских журналистов-расследователей сосредоточиться на разоблачении механизмов российского влияния на социальные сети. Согласно собранным данным, бизнес-кластер в Пловдиве генерирует сотни миллионов показов в социальных сетях каждый день, с наибольшим влиянием в Румынии, Венгрии, Греции, Боснии и Болгарии.
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Зарегистрированные в Болгарии компании участвуют в масштабных рекламных кампаниях в социальных сетях.
Организация утверждает, что эти болгарские компании, которыми управляют россияне, значительно повлияли на результаты выборов в Румынии и Болгарии, а также во всей Европе. В этом случае мы видим, что впечатления от контента, который они продвигают через свои каналы, достигают в среднем каждого гражданина Болгарии до 10 раз в месяц. Но поскольку контент является целевым, мы буквально говорим о бомбардировке определенных групп населения.
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