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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Болгария планирует создать парламентскую комиссию для сбора доказательств российского влияния на страну

Болгария планирует создать парламентскую комиссию для сбора доказательств российского влияния на страну

Киев  •  УНН

 • 877 просмотра

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Болгарские законодатели планируют создать комиссию для расследования российского влияния в стране. Обнаружена сеть из 51 компании в Пловдиве, которые ежедневно генерируют сотни миллионов показов пророссийского контента в соцсетях.

Законодатели Болгарии хотят, чтобы парламентская комиссия расследовала российское влияние. Об этом заявил член партии "мы продолжаем изменения – демократическая Болгария" Ивайло Мирчев изданию Euractiv, пишет УНН.

Российское цифровое агентство, которое руководило кампанией националиста (Калина) Джорджеску в Румынии, связано с более чем 50 болгарскими компаниями, большинство из которых работают в той же отрасли, зарегистрированы в городе Пловдив и принадлежат одному человеку,

- сказал Мирчев.

Он добавил, что на протяжении многих лет российская пропаганда проникала в Болгарию, главным образом через финансирование, связанное с аффилированными с Кремлем энергетическими компаниями.

С неработающими службами и учреждениями мы обсудим возможность создания Следственного парламентского комитета для сбора доказательств российского влияния в Болгарии на всех уровнях,

- заметил депутат.

Болгарская следственная группа BG Elves, которая пыталась разоблачить сети покупки голосов на октябрьских выборах в Болгарии, сообщила об обнаружении сети болгарских компаний, принадлежащих гражданину Грузии и связанных с распространением пророссийского влияния в Румынии.

Сеть поступает от компании, зарегистрированной во втором по величине городе Болгарии, Пловдиве.

Расследование BG Elves в Болгарии основано на журналистском запросе, опубликованном Snoop в Румынии 3 декабря, который выявил ключевую компанию, связывающую сети. Данная компания зарегистрирована по адресу в Пловдиве.

Из этого румынского отчета мы отследили 51 компанию, зарегистрированную на имя гражданина Грузии. Многие были созданы в один день, в основном в 2024 году. У нас есть официальные адреса электронной почты, профили в Facebook, номера телефонов и адреса многих сотрудников этих фирм. Но их действительно сотни. И все они русские,

- сообщили в BG Elves.

Организация расследований призвала болгарских журналистов-расследователей сосредоточиться на разоблачении механизмов российского влияния на социальные сети. Согласно собранным данным, бизнес-кластер в Пловдиве генерирует сотни миллионов показов в социальных сетях каждый день, с наибольшим влиянием в Румынии, Венгрии, Греции, Боснии и Болгарии.

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Зарегистрированные в Болгарии компании участвуют в масштабных рекламных кампаниях в социальных сетях.

Организация утверждает, что эти болгарские компании, которыми управляют россияне, значительно повлияли на результаты выборов в Румынии и Болгарии, а также во всей Европе. В этом случае мы видим, что впечатления от контента, который они продвигают через свои каналы, достигают в среднем каждого гражданина Болгарии до 10 раз в месяц. Но поскольку контент является целевым, мы буквально говорим о бомбардировке определенных групп населения.

Украина и Болгария начали переговоры по соглашению по безопасности25 окт. 2024, 18:47 • 50702 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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