Болгария планирует создать парламентскую комиссию для сбора доказательств российского влияния на страну

Законодатели Болгарии хотят, чтобы парламентская комиссия расследовала российское влияние. Об этом заявил член партии "мы продолжаем изменения – демократическая Болгария" Ивайло Мирчев изданию Euractiv, пишет УНН.

Российское цифровое агентство, которое руководило кампанией националиста (Калина) Джорджеску в Румынии, связано с более чем 50 болгарскими компаниями, большинство из которых работают в той же отрасли, зарегистрированы в городе Пловдив и принадлежат одному человеку,

Он добавил, что на протяжении многих лет российская пропаганда проникала в Болгарию, главным образом через финансирование, связанное с аффилированными с Кремлем энергетическими компаниями.

Болгарская следственная группа BG Elves, которая пыталась разоблачить сети покупки голосов на октябрьских выборах в Болгарии, сообщила об обнаружении сети болгарских компаний, принадлежащих гражданину Грузии и связанных с распространением пророссийского влияния в Румынии.

Сеть поступает от компании, зарегистрированной во втором по величине городе Болгарии, Пловдиве.

Расследование BG Elves в Болгарии основано на журналистском запросе, опубликованном Snoop в Румынии 3 декабря, который выявил ключевую компанию, связывающую сети. Данная компания зарегистрирована по адресу в Пловдиве.

Из этого румынского отчета мы отследили 51 компанию, зарегистрированную на имя гражданина Грузии. Многие были созданы в один день, в основном в 2024 году. У нас есть официальные адреса электронной почты, профили в Facebook, номера телефонов и адреса многих сотрудников этих фирм. Но их действительно сотни. И все они русские,