Болгария продлила срок для переговоров с Украиной по продаже ядерных реакторов, изготовленных в РФ

Парламент Болгарии решил продлить на полгода срок, предоставленный правительству для проведения переговоров о продаже Украине оборудования для строительства ядерных реакторов по российскому образцу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euractiv.

Детали

Парламент Болгарии одобрил решение о продлении на шесть месяцев срока, в течение которого правительство должно завершить переговоры о продаже Украине двух изготовленных в рф ядерных реакторов и сопутствующего оборудования.

Болгария приобрела оборудование у российского "атомстройэкспорта" для строительства двух реакторов АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Сейчас оборудование находит на хранении, а Болгария ожидает продать его Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, причем парламент обязал болгарское правительство заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро - столько же, сколько Болгарская национальная электроэнергетическая компания заплатила российскому "атомстройэкспорту".

Ранее в этом году Европейская комиссия признала, что потенциальная сделка по продаже реакторов может быть профинансирована за счет средств, выделенных ЕС на помощь Украине.

Напомним,

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных блоков на Хмельницкой АЭС. Планируется, что два из них будут построены с использованием российского оборудования, которое Украина планирует импортировать из Болгарии. На двух других будет использована американская технология Westinghouse.

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