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Болгарія продовжила термін для переговорів з Україною щодо продажу ядерних реакторів, виготовлених у рф

Болгарія продовжила термін для переговорів з Україною щодо продажу ядерних реакторів, виготовлених у рф

Київ • УНН

 • 14717 перегляди

Парламент Болгарії продовжив на півроку місяців термін для переговорів з Україною про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва. Україна планує використати їх для будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС.

Парламент Болгарії вирішив продовжити на півроку термін, наданий уряду для проведення переговорів про продаж Україні обладнання для будівництва ядерних реакторів за російським зразком. Про це УНН пише з посиланням на Euractiv.

Деталі

Парламент Болгарії схвалив рішення про продовження на шість місяців терміну, протягом якого уряд має завершити переговори про продаж Україні двох виготовлених у рф ядерних реакторів та супутнього обладнання.

Болгарія  придбала обладнання у російського "атомстройекспорту" для будівництва двох реакторів АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Наразі обладнання знаходить на збереженні, а Болгарія очікує продати його Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки, причому парламент зобов'язав болгарський уряд укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро - стільки ж, скільки Болгарська національна електроенергетична компанія заплатила російському "атомстройекспорту".

Раніше цього року Європейська комісія визнала, що потенційна угода з продажу реакторів може бути профінансована за рахунок коштів, виділених ЄС на допомогу Україні.

Нагадаємо

Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС. Планується, що два з них будуть побудовані з використанням російського обладнання, яке Україна планує імпортувати з Болгарії. На двох інших буде використана американська технологія Westinghouse.

Добудова ХАЕС зробить цю станцію потужнішою за Запорізьку АЕС – міністр енергетики29.01.24, 12:27 • 30272 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Економіка

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