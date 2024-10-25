Украина и Болгария начали переговоры по соглашению по безопасности
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел первый раунд переговоров с Болгарией по соглашению по безопасности. Стороны согласовали ключевые положения и график дальнейших переговоров для быстрого завершения работы над документом.
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел первый раунд переговоров с болгарской стороной по заключению двустороннего соглашения по безопасности по поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства, а также во исполнение Совместной декларации G7, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
По данным ОП, Украина и Болгария начали работу над проектом документа и согласовали его ключевые положения.
«Украина уже заключила 27 соглашений во исполнение Совместной декларации «Группы семи». Очень важно иметь такой документ с Болгарией как нашим стратегическим партнером в Черноморском регионе», - подчеркнул Игорь Жовква.
Стороны согласовали дальнейший график переговоров, чтобы как можно быстрее подготовить финальный текст соглашения.
Украина и Болгария договорились о сотрудничестве в энергетике6 июля 2023, 13:04 • 710526 просмотров