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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Болгария начали переговоры по соглашению по безопасности

Украина и Болгария начали переговоры по соглашению по безопасности

Киев  •  УНН

18:47 • 9355 просмотра

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Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел первый раунд переговоров с Болгарией по соглашению по безопасности. Стороны согласовали ключевые положения и график дальнейших переговоров для быстрого завершения работы над документом.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел первый раунд переговоров с болгарской стороной по заключению двустороннего соглашения по безопасности по поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства, а также во исполнение Совместной декларации G7, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

По данным ОП, Украина и Болгария начали работу над проектом документа и согласовали его ключевые положения.

«Украина уже заключила 27 соглашений во исполнение Совместной декларации «Группы семи». Очень важно иметь такой документ с Болгарией как нашим стратегическим партнером в Черноморском регионе», - подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны согласовали дальнейший график переговоров, чтобы как можно быстрее подготовить финальный текст соглашения.

Украина и Болгария договорились о сотрудничестве в энергетике6 июля 2023, 13:04 • 710526 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
bolgariyaБолгария
ukrainaУкраина