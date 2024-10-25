Україна та Болгарія розпочали переговори щодо безпекової угоди
Київ • УНН
Заступник керівника ОП Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з Болгарією щодо безпекової угоди. Сторони узгодили ключові положення та графік подальших перемовин для швидкого завершення роботи над документом.
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди за дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави, а також на виконання Спільної декларації G7, передає УНН із посиланням на ОП.
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За даними ОП, Україна та Болгарія розпочали роботу над проєктом документа й узгодили його ключові положення.
"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", – наголосив Ігор Жовква.
Сторони узгодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.
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