Более 794 тысяч производств по коммуналке зафиксировано в Украине: 60% завершены без оплаты - инфографика

Киев • УНН

 • 624 просмотра

В Украине зафиксировано более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги, из которых 60% завершены без оплаты. В этом году открыто 194 тысячи новых производств, две трети из которых до сих пор остаются открытыми.

Более 794 тысяч производств по коммуналке зафиксировано в Украине: 60% завершены без оплаты - инфографика

В Украине зафиксировано более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Из них 60%, то есть более 476 тысяч, завершены без оплаты: их формально закрыли, но реальные деньги взыскать не удалось.

194 тысячи новых производств по коммунальным долгам уже было открыто в этом году. Из них две трети до сих пор остаются открытыми (132 578 производств).

Больше всего за коммуналку задолжали в Харьковской области: 47,9 тысячи производств. В Днепропетровской области зафиксировали 45,4 тысячи производств.

Далее по количеству производств идут Николаевская (11,9 тыс.), Полтавская (11,3 тыс.) и Сумская (8,5 тыс.) области.

По данным Opendatabot, в 40% случаев украинцы в 2025 году задолжали за теплоснабжение. На втором месте водоснабжение (18%), далее — газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Наибольшее количество производств открыто против людей в возрасте 46–60 лет, что составляет почти 36% всех случаев. В то же время каждый четвертый долг приходится на пенсионеров, говорится в материале Opendatabot.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на конец октября 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано более 2 миллионов штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это на 43% больше с начала полномасштабной войны.

Евгений Устименко

