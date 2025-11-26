Понад 794 тисячі проваджень за комуналку зафіксовано в Україні: 60% завершені без оплати - інфографіка

В Україні зафіксовано понад 794 тисячі виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

З них 60%, тобто понад 476 тисяч, завершені без оплати: їх формально закрили, але реальні гроші стягти не вдалось.

194 тисячі нових проваджень за комунальні борги вже було відкрито цьогоріч. З них дві третини досі залишаються відкритими (132 578 проваджень).

Найбільше за комуналку заборгували на Харківщині: 47,9 тисячі проваджень. На Дніпропетровщині зафіксували 45,4 тисяч проваджень.

Далі за кількість проваджень йдуть Миколаївщина (11,9 тис.), Полтавщина (11,3 тис.) та Сумщина (8,5 тис.).

За даними Opendatabot, у 40% випадків українці в 2025 році заборгували за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі -газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

Найбільша кількість проваджень відкрита проти людей віком 46–60 років, що становить майже 36% усіх випадків. Водночас кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів, йдеться в матеріалі Opendatabot.

