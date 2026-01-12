Более 5,5 млн грн убытков: на Херсонщине разоблачили схему хищения средств при строительстве укрытий

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 7536 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 21675 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 27654 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 23696 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 26606 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 35060 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 41329 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 35861 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32841 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 67942 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.7м/с
79%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 15652 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 19558 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 24679 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 18073 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 12541 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 12553 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 21679 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 18083 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 24693 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 67943 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эспен Барт Эйде
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Италия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 26770 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 23116 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 29612 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 32024 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 88079 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Хранитель
Социальная сеть

Более 5,5 млн грн убытков: на Херсонщине разоблачили схему хищения средств при строительстве укрытий

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Правоохранители разоблачили директора подрядной компании и инженера технадзора, которые завладели 5,5 млн гривен на ремонте укрытий в Херсонской области. Директор завышал стоимость работ, а инженер согласовывал недостоверные акты.

Более 5,5 млн грн убытков: на Херсонщине разоблачили схему хищения средств при строительстве укрытий
Фото: Офис Генерального прокурора

В Херсонской области правоохранители разоблачили схему завладения бюджетными средствами, выделенными на ремонт и реконструкцию укрытий. Фигурантами дела стали директор подрядной компании и инженер технического надзора. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В конце 2023 года директор частной строительной компании заключил договоры с одной из общин Херсонского района на капитальный ремонт укрытия в опорном лицее. В проектной и отчетной документации он сознательно завысил объемы и стоимость работ и материалов. В результате из бюджета перечислили более 4 млн гривен, из которых более полумиллиона получено незаконно

- говорится в сообщении.

Инженер технического надзора, который должен был контролировать ход и качество работ, фактически самоустранился от проверок и без замечаний согласовал акты с недостоверными сведениями. Это привело к дополнительным убыткам бюджету почти на 490 тысяч гривен.

В 2024 году директор этой же компании повторил схему во время реконструкции укрытия в одном из медицинских учреждений Херсона. Объект должен был использоваться и как убежище во время обстрелов, и как место для оказания медицинской помощи. Завышение объемов работ в документации позволило безосновательно получить из бюджета еще более 5 млн гривен.

Общая сумма ущерба в двух уголовных производствах превышает 5,5 млн гривен. Директору подрядной компании сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Инженеру технадзора - в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

 - сообщается в сообщении.

Напомним

САП и НАБУ разоблачили преступную схему завладения более 102 млн гривен при закупке динамической защиты для танков. Подозрение сообщено трем участникам схемы, включая бывшего гендиректора госпредприятия.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Херсонская область