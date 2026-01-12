Более 5,5 млн грн убытков: на Херсонщине разоблачили схему хищения средств при строительстве укрытий

Фото: Офис Генерального прокурора

В Херсонской области правоохранители разоблачили схему завладения бюджетными средствами, выделенными на ремонт и реконструкцию укрытий. Фигурантами дела стали директор подрядной компании и инженер технического надзора. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В конце 2023 года директор частной строительной компании заключил договоры с одной из общин Херсонского района на капитальный ремонт укрытия в опорном лицее. В проектной и отчетной документации он сознательно завысил объемы и стоимость работ и материалов. В результате из бюджета перечислили более 4 млн гривен, из которых более полумиллиона получено незаконно - говорится в сообщении.

Инженер технического надзора, который должен был контролировать ход и качество работ, фактически самоустранился от проверок и без замечаний согласовал акты с недостоверными сведениями. Это привело к дополнительным убыткам бюджету почти на 490 тысяч гривен.

В 2024 году директор этой же компании повторил схему во время реконструкции укрытия в одном из медицинских учреждений Херсона. Объект должен был использоваться и как убежище во время обстрелов, и как место для оказания медицинской помощи. Завышение объемов работ в документации позволило безосновательно получить из бюджета еще более 5 млн гривен.

Общая сумма ущерба в двух уголовных производствах превышает 5,5 млн гривен. Директору подрядной компании сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Инженеру технадзора - в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - сообщается в сообщении.

