Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 21473 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
08:44 • 27521 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 23585 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 26504 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 35019 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 41279 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35835 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32829 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
11 січня, 09:33 • 67858 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Понад 5,5 млн грн збитків: на Херсонщині викрили схему розкрадання коштів під час будівництва укриттів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Правоохоронці викрили директора підрядної компанії та інженера технагляду, які заволоділи 5,5 млн гривень на ремонті укриттів у Херсонській області. Директор завищував вартість робіт, а інженер погоджував недостовірні акти.

Понад 5,5 млн грн збитків: на Херсонщині викрили схему розкрадання коштів під час будівництва укриттів
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Херсонщині правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт та реконструкцію укриттів. Фігурантами справи стали директор підрядної компанії та інженер технічного нагляду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Наприкінці 2023 року директор приватної будівельної компанії уклав договори з однією з громад Херсонського району на капітальний ремонт укриття в опорному ліцеї. У проєктній та звітній документації він свідомо завищив обсяги і вартість робіт та матеріалів. У результаті з бюджету перерахували понад 4 млн гривень, з яких більш як пів мільйона отримано незаконно

- йдеться у дописі.

Інженер технічного нагляду, який мав контролювати хід і якість робіт, фактично самоусунувся від перевірок і без зауважень погодив акти з недостовірними відомостями. Це призвело до додаткових збитків бюджету майже на 490 тисяч гривень.

У 2024 році директор цієї ж компанії повторив схему під час реконструкції укриття в одному з медичних закладів Херсона. Об’єкт мав використовуватися і як сховище під час обстрілів, і як місце для надання медичної допомоги. Завищення обсягів робіт у документації дозволило безпідставно отримати з бюджету ще понад 5 млн гривень.

Загальна сума збитків у двох кримінальних провадженнях перевищує 5,5 млн гривень. Директору підрядної компанії повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Інженеру технагляду - у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)

 - повідомляється у дописі.

Нагадаємо

САП та НАБУ викрили злочинну схему заволодіння понад 102 млн гривень під час закупівлі динамічного захисту для танків. Підозру повідомлено трьом учасникам схеми, включаючи колишнього гендиректора держпідприємства.

Алла Кіосак

