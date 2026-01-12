Понад 5,5 млн грн збитків: на Херсонщині викрили схему розкрадання коштів під час будівництва укриттів

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Херсонщині правоохоронці викрили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт та реконструкцію укриттів. Фігурантами справи стали директор підрядної компанії та інженер технічного нагляду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Наприкінці 2023 року директор приватної будівельної компанії уклав договори з однією з громад Херсонського району на капітальний ремонт укриття в опорному ліцеї. У проєктній та звітній документації він свідомо завищив обсяги і вартість робіт та матеріалів. У результаті з бюджету перерахували понад 4 млн гривень, з яких більш як пів мільйона отримано незаконно - йдеться у дописі.

Інженер технічного нагляду, який мав контролювати хід і якість робіт, фактично самоусунувся від перевірок і без зауважень погодив акти з недостовірними відомостями. Це призвело до додаткових збитків бюджету майже на 490 тисяч гривень.

У 2024 році директор цієї ж компанії повторив схему під час реконструкції укриття в одному з медичних закладів Херсона. Об’єкт мав використовуватися і як сховище під час обстрілів, і як місце для надання медичної допомоги. Завищення обсягів робіт у документації дозволило безпідставно отримати з бюджету ще понад 5 млн гривень.

Загальна сума збитків у двох кримінальних провадженнях перевищує 5,5 млн гривень. Директору підрядної компанії повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Інженеру технагляду - у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) - повідомляється у дописі.

Нагадаємо

САП та НАБУ викрили злочинну схему заволодіння понад 102 млн гривень під час закупівлі динамічного захисту для танків. Підозру повідомлено трьом учасникам схеми, включаючи колишнього гендиректора держпідприємства.