Более 4000 дней, или годы в неволе: детали незаконного удерживания украинцев в плену сообщил Коордштаб
Киев • УНН
Состоялся 67-й обмен пленными, в результате которого освобождены украинцы, захваченные на оккупированных территориях до полномасштабного вторжения. Среди освобожденных есть те, кто находился в неволе с 2014 года, включая мужчину, который провел в плену 4013 дней.
Сегодня удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были схвачены на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения, - в разные годы, начиная с 2014 года, украинцы разного возраста были незаконно приговорены к длительным срокам заключения. Передает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
Состоялся 67-й обмен пленными. .. Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно приговорены к длительным срокам заключения - от 10 до 18 лет.
В частности, указывается, что один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен на Донетчине еще в 2014 году, информирует Коордштаб.
Среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году, в возрасте 18 лет.
Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы.
Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них - учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.
Возвращаются также Защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы.
Из неволи удалось освободить 10 офицеров. Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в неволе с марта и апреля 2022 года.
Отмечается, что большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность.
- самому молодому из освобожденных - 26 лет;
- самому старшему исполнилось - 74 года. Он с 2018 года, то есть 7 последних лет находился в российской тюрьме.
Напомним
Представители России и Украины провели очередной раунд обмена пленными.
Президент Владимир Зеленский сообщил о новом обмене - удалось вернуть 84 человека - и военных, и гражданских, среди которых те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.