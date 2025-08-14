$41.510.09
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 18101 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 62809 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 39091 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 37957 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 36423 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 36260 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 44101 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 43548 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41630 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Более 4000 дней, или годы в неволе: детали незаконного удерживания украинцев в плену сообщил Коордштаб

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Состоялся 67-й обмен пленными, в результате которого освобождены украинцы, захваченные на оккупированных территориях до полномасштабного вторжения. Среди освобожденных есть те, кто находился в неволе с 2014 года, включая мужчину, который провел в плену 4013 дней.

Более 4000 дней, или годы в неволе: детали незаконного удерживания украинцев в плену сообщил Коордштаб

Сегодня удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были схвачены на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения, - в разные годы, начиная с 2014 года, украинцы разного возраста были незаконно приговорены к длительным срокам заключения. Передает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Состоялся 67-й обмен пленными. .. Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно приговорены к длительным срокам заключения - от 10 до 18 лет.

В частности, указывается, что один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен на Донетчине еще в 2014 году, информирует Коордштаб.

Среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году, в возрасте 18 лет.

Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы.

Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них - учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

- пишет КШППВ.

Возвращаются также Защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы.

Из неволи удалось освободить 10 офицеров. Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в неволе с марта и апреля 2022 года.

- передает Координационный штаб.

Отмечается, что большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность.

  • самому молодому из освобожденных - 26 лет;
    • самому старшему исполнилось - 74 года. Он с 2018 года, то есть 7 последних лет находился в российской тюрьме.

      Напомним

      Представители России и Украины провели очередной раунд обмена пленными.

      Президент Владимир Зеленский сообщил о новом обмене - удалось вернуть 84 человека - и военных, и гражданских, среди которых те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.

      Игорь Тележников

      ОбществоВойна
      Донецкая область
      Луганская область
      Владимир Зеленский
      Мариуполь