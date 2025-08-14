Более 4000 дней, или годы в неволе: детали незаконного удерживания украинцев в плену сообщил Коордштаб

Сегодня удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были схвачены на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения, - в разные годы, начиная с 2014 года, украинцы разного возраста были незаконно приговорены к длительным срокам заключения. Передает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Состоялся 67-й обмен пленными. .. Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно приговорены к длительным срокам заключения - от 10 до 18 лет.

В частности, указывается, что один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен на Донетчине еще в 2014 году, информирует Коордштаб.

Среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году, в возрасте 18 лет.

Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы.

Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них - учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.