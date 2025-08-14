Понад 4000 днів, або роки у неволі: деталі незаконного утримування українців в полоні повідомив Коордштаб

Сьогодні вдалося визволити цивільних та військових українців, які були схоплені на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення, - у різні роки, починаючи з 2014 року, українці різного віку були незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення. Передає УНН із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Відбувся 67-й обмін полоненими. .. Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років.

Зокрема вказується, що один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році, інформує Коордштаб.

Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році, у віці 18 років.

Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки.

Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них - вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році. - пише КШППВ.

Повертаються також Захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби.

З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року. - передає Координаційний штаб.

Зазначається, що більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.

наймолодшому зі звільнених - 26 років;

найстаршому виповнилося - 74 роки. Він з 2018 року, тобто 7 останніх років перебував у російській в’язниці.

Нагадаємо

Представники росії та України провели черговий раунд обміну полоненими.

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий обмін - вдалося повернути 84 людини - і військових, і цивільних, серед яких ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.