Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Сегодня, в третью субботу сентября, город Бровары Киевской области отмечал свой 394 день рождения. Конечно, в условиях полномасштабного российского вторжения никаких громких гуляний не планировалось. Благотворительный забег в поддержку ВСУ, театрализованное действо, чествование памяти павших героев - ко всем этим мероприятиям присоединились и журналисты УНН.

Началось празднование Дня города в Броварах с забега, в котором мог принять каждый желающий при условии пожертвования на украинское войско.

«Сегодня этот забег в память наших небесных воинов. Сегодня наш забег в поддержку наших военно-пленных. Сегодня наш забег в знак уважения вооруженным силам Украины. И сегодня наш забег в том, что мы украинцы, непокоренные, патриотические, независимые и несокрушимые. Слава Украине!» - поздравил участников забега городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Однако, старт пришлось немного отложить из-за воздушной тревоги, которая, к счастью, длилась, недолго.

Нынешний забег организовали под девизом полной инклюзивности. Участие в мероприятии также приняли дети. Старшие участники покорили дистанцию три и пять километров. Среди них были и военные, которые сейчас в отпуске или проходят реабилитацию после ранения. Каждый из участников забега, кто добрался до финиша, получил памятную награду.

Во время этой благотворительной акции в поддержку ВСУ было собрано более 130 тысяч гривен.

Из соображений безопасности дальнейшие мероприятия проходили в Городском культурном центре «Прометей».

Все желающие могли посмотреть концертную программу и спектакль посвященный трудностям, которые преодолела Украина на пути к независимости.

После этого состоялось торжественное возложение цветов на могилы героев, которые положили жизнь на защиту Родины.

«Мы должны помнить, иметь в себе в сердце высеченное каждое имя нашего героя ... Помнить то, какой ценой дается солнце, воздух и наша Независимость», - отметил Игорь Сапожко.

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