Благодійний забіг, вшанування пам’яті полеглих героїв: як у Броварах відзначили День міста, який намагалися зіпсувати росіяни (відео)

Сьогодні, у третю суботу вересня, місто Бровари Київської області відзначало свій 394 день народження. Звісно, що в умовах повномасштабного російського вторгнення жодних гучних гулянь не планувалося. Благодійний забіг на підтримку ЗСУ, театралізоване дійство, вшанування пам’яті полеглих героїв – до всіх цих заходів долучилися і журналісти УНН.

Розпочалося святкування Дня міста у Броварах із забігу, у якому міг взяти кожен охочий за умови пожертви на українське військо.

"Сьогодні цей забіг в пам'ять наших небесних воїнів. Сьогодні наш забіг на підтримку наших військово-полонених. Сьогодні наш забіг в знак пошани збройним силам України. І сьогодні наш забіг в тому, що ми українці, нескорені, патріотичні, незалежні і незламні. Слава Україні!" - привітав учасників забігу міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Однак, старт довелося трохи відкласти через повітряну тривогу, яка, на щастя, тривала, недовго.

Цьогорічний забіг організували під девізом повної інклюзивності. Участь у заході також взяли діти. Старші учасники підкорили дистанцію три та п’ять кілометрів. Серед них були і військові, які зараз у відпустці чи проходять реабілітацію після поранення. Кожен з учасників забігу, хто дістався фінішу, отримав пам’ятну відзнаку.

Під час цієї благодійної акції на підтримку ЗСУ було зібрано більше 130 тисяч гривень.

З міркувань безпеки подальші заходи відбувалися у Міському культурному центрі "Прометей".

Усі бажаючі могли подивитися концертну програму та виставу присвячену труднощам, які здолала Україна на шляху до незалежності.

Після цього відбулося урочисте покладання квітів на могили героїв, які поклали життя на захист Батьківщини.

"Ми маємо пам'ятати, мати в собі в серце викарбоване кожне ім'я нашого героя… Пам'ятати те, якою ціною дається сонце, повітря і наша Незалежність", - зазгачив Ігор Сапожко.

Нам є чим пишатися і про що розказати нащадкам – Ігор Сапожко привітав жителів Броварів з Днем міста