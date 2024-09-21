Нам є чим пишатися і про що розказати нащадкам – Ігор Сапожко привітав жителів Броварів з Днем міста

Сьогодні, у третю суботу вересня, у Броварах відзначається День міста. З нагоди 394 річниці від моменту заснування жителів Броварів у своєму Telegram-каналі привітав міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

Мер зазначив, що жителям Броварів є чим пишатися і про що розказати нащадкам.

"Це день, коли ми з вдячністю згадуємо кожного, хто в минулому доклав зусиль для того, щоб місто наше зростало, розвивалося та процвітало. В цей день ми шануємо тих, хто сьогодні робить все належне, аби місто могло пишатися кожним своїм мешканцем.

Сьогодні ми з сумом та болем згадуємо кожного, хто віддав життя в боях за Україну… Вічна слава Героям!

У цей вересневий день, висловлюю слова щирої вдячності кожному, хто на військовому, гуманітарному чи трудовому фронті робить все від нього залежне для наближення нашої Перемоги", - написав Ігор Сапожко.

Міський голова побажав кожній родині міста миру, спокою добра, благополуччя та перемоги України!

Додатково

Перша письмова згадка про Бровари датується 1630 роком.

За найпоширенішою версією, назва міста походить від слова "бровар" - назви пивоварні в українській мові XV-XIX ст.

Під час визвольних змагань 1648-1654 років була створена Броварська козацька сотня, першим сотником якої був Федір Ведмідь.

За найпоширенішою версією, назва міста походить від слова "бровар" - назви пивоварні в українській мові XV-XIX ст.

У 1868 році у Броварах збудували залізничну станцію. У 1897 році в місті відкрито бібліотеку, у 1903 році - аптеку, у 1904 році лікар Ісаак Фельдман організовує медичне обслуговування населення.

У 1956 році Броварам надано статус міста обласного підпорядкування.

Населення Броварів нині перевищує 100 тисяч чоловік.