Нам есть чем гордиться и о чем рассказать потомкам - Игорь Сапожко поздравил жителей Броваров с Днем города

Сегодня, в третью субботу сентября, в Броварах отмечается День города. По случаю 394 годовщины с момента основания жителей Броваров в своем Telegram-канале поздравил городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Мэр отметил, что жителям Броваров есть чем гордиться и о чем рассказать потомкам.

"Это день, когда мы с благодарностью вспоминаем каждого, кто в прошлом приложил усилия для того, чтобы город наш рос, развивался и процветал. В этот день мы чтим тех, кто сегодня делает все необходимое, чтобы город мог гордиться каждым своим жителем.

Сегодня мы с грустью и болью вспоминаем каждого, кто отдал жизнь в боях за Украину... Вечная слава Героям!

В этот сентябрьский день, выражаю слова искренней благодарности каждому, кто на военном, гуманитарном или трудовом фронте делает все от него зависящее для приближения нашей Победы", - написал Игорь Сапожко.

Городской голова пожелал каждой семье города мира, спокойствия добра, благополучия и победы Украины!

Дополнительно

Первое письменное упоминание о Броварах датируется 1630 годом.

По самой распространенной версии, название города происходит от слова "бровар" - названия пивоварни в украинском языке XV-XIX вв.

Во время освободительной борьбы 1648-1654 годов была создана Броварская казацкая сотня, первым сотником которой был Федор Ведмидь.

По самой распространенной версии, название города происходит от слова "бровар" - названия пивоварни в украинском языке XV-XIX вв.

В 1868 году в Броварах построили железнодорожную станцию. В 1897 году в городе открыта библиотека, в 1903 году - аптека, в 1904 году врач Исаак Фельдман организует медицинское обслуживание населения.

В 1956 году Броварам предоставлен статус города областного подчинения.

Население Броваров ныне превышает 100 тысяч человек.