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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бизнес в этом году взял 55 млрд грн дешевых кредитов по программе "5-7-9": на что больше всего

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 14:06  •  8148 просмотра

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С начала 2024 года украинские предприниматели получили 14 645 льготных кредитов на сумму 55,2 млрд грн по программе 'Доступные кредиты 5-7-9%'. Большинство средств направлено на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с начала года бизнес получил льготных кредитов на более 55 млрд гривен, сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.

Детали

"С начала 2024 года украинские предприниматели получили 14 645 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 55,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Более двух третей от этой суммы, как указано, приходится на секторы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, все больше льготных кредитов по программе бизнес получает "на инвестиционные цели и на повышение собственной энергоустойчивости". "Возможностями государственной программы льготного кредитования на энергетику уже начали пользоваться ОСМД и ЖСК. За льготные средства они могут приобрести и обустроить оборудование для генерации электроэнергии из альтернативных источников, а также оборудование для хранения электрической энергии", - отметила она.

С начала 2024 года предприниматели, как указано, получили доступные кредиты по следующим целям:

  • 16,9 млрд грн - кредиты на пополнение оборотных средств;
  • 12,5 млрд грн - кредиты бизнесу, который работает в зоне высокого военного риска;
  • 12,2 млрд грн - кредиты на развитие перерабатывающих предприятий;
  • 10,7 млрд грн - на реализацию инвестиционных проектов.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.

"В общем, с начала действия программы (с февраля 2020 года) выдали 93,6 тысячи кредитов на сумму 322,1 млрд гривен", - отметили в министерстве.

Банки схвалили кредити на майже 4 млрд грн на відновлення в енергетиці - НБУ8 августа 2024, 12:23 • 19452 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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