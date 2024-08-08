Банки одобрили кредиты на почти 4 млрд грн на восстановление в энергетике - НБУ
Киев • УНН
За два месяца банки получили более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Одобрено заявки на сумму почти 4 млрд грн, из которых 607 млн грн уже используются бизнесом.
За два месяца банки получили более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Одобрено заявки на сумму почти 4 млрд грн, из которых 607 млн грн уже используются бизнесом. Об этом в четверг сообщили в НБУ по итогам опроса банков, пишет УНН.
Детали
"Банки за два месяца получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн", - привел НБУ результаты опроса 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры.
По данным НБУ, за период с 1 июня по 4 августа:
- общая сумма 1356 заявок, которую банки получили за этот период от бизнеса, - 40,1 млрд грн;
- одобрены заявки на сумму 3,97 млрд грн - это уже подписанные соглашения и те, что вскоре будут подписаны;
- бизнес-клиенты уже пользуются финансированием на сумму 607 млн грн - такова валовая стоимость портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам на развитие энергомощностей;
- финансирование начато в 21 области страны;
- общая мощность по предоставленным займам бизнеса составляет 50.4 мВт (предварительные данные, которые учитывают около 85% портфеля).
Кроме того, как указали в НБУ, для обеспечения энергетических потребностей физических лиц предоставлено кредитов на сумму 27 млн грн.
Предложения банков, как отмечается, учитывают потребности различных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов по строительству солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и тому подобное.
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