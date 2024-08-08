Банки одобрили кредиты на почти 4 млрд грн на восстановление в энергетике - НБУ

За два месяца банки получили более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Одобрено заявки на сумму почти 4 млрд грн, из которых 607 млн грн уже используются бизнесом. Об этом в четверг сообщили в НБУ по итогам опроса банков, пишет УНН.

Детали

"Банки за два месяца получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн", - привел НБУ результаты опроса 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры.

По данным НБУ, за период с 1 июня по 4 августа:

общая сумма 1356 заявок, которую банки получили за этот период от бизнеса, - 40,1 млрд грн;

одобрены заявки на сумму 3,97 млрд грн - это уже подписанные соглашения и те, что вскоре будут подписаны;

бизнес-клиенты уже пользуются финансированием на сумму 607 млн грн - такова валовая стоимость портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам на развитие энергомощностей;

финансирование начато в 21 области страны;

общая мощность по предоставленным займам бизнеса составляет 50.4 мВт (предварительные данные, которые учитывают около 85% портфеля).

Кроме того, как указали в НБУ, для обеспечения энергетических потребностей физических лиц предоставлено кредитов на сумму 27 млн грн.

Предложения банков, как отмечается, учитывают потребности различных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов по строительству солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и тому подобное.

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