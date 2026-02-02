$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 10019 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 18048 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 46826 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 64403 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
1 февраля, 11:12 • 43977 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 46778 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 33797 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51076 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64636 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40429 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Бизнес ослабил оценки своих результатов в начале года: повлияли атаки рф и нехватка электричества

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Бизнес в начале года ослабил оценки деловой активности из-за сезонности, атак рф на энергетику и логистику, а также нехватки энергоресурсов. Однако уровень ожиданий выше, чем год назад, свидетельствует опрос Нацбанка.

Бизнес ослабил оценки своих результатов в начале года: повлияли атаки рф и нехватка электричества

Бизнес в начале года ослабил оценки деловой активности, на что, в частности, повлияла сезонность, усиление атак рф на энергетику и логистику и нехватка энергоресурсов, но уровень ожиданий выше, чем год назад, свидетельствуют итоги опроса Нацбанком предприятий в январе, пишет УНН.

Детали

В январе 2026 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), как указано, составил 41,3 по сравнению с 49,2 в декабре 2025 года, но был несколько выше уровня января 2025 года (41,0).

"Респонденты всех секторов, кроме промышленности, имели лучшие ожидания относительно результатов своей текущей деятельности, чем год назад", - указали в Нацбанке.

Динамику оценок, кроме сезонности, по данным НБУ, сдерживали:

  • усиление атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру;
    • нехватка энергоресурсов;
      • рост производственных затрат на альтернативные источники питания;
        • проблемы с логистикой;
          • дефицит квалифицированных специалистов;
            • усиление курсовых ожиданий.

              В то же время положительными факторами, как указано, оставались поступления международной финансовой помощи и замедление инфляции.

              Что происходит по отраслям

              Предприятия промышленности сдержаннее, чем в предыдущем месяце, оценили результаты своей текущей деятельности, "учитывая масштабные разрушения производственных мощностей, высокие затраты на их восстановление, а также нехватку электроэнергии и квалифицированных работников". Они продолжали ожидать уменьшения объемов произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, незавершенного производства, а также были настроены на снижение запасов сырья и материалов. В отличие от предыдущего месяца, ухудшились оценки относительно остатков готовой продукции.

              Предприятия строительства наиболее сдержанно среди опрошенных секторов оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая сложные погодные условия и рост производственных затрат из-за перебоев с энергоснабжением. Они ожидали снижения объемов строительства, закупки сырья и материалов, а также существенно ослабили оценки относительно объема новых заказов. Ожидания относительно доступности подрядчиков смягчились, относительно стоимости их услуг – остались высокими, относительно объемов закупки услуг подрядчиков – были на уровне предыдущего месяца.

              Предприятия торговли после десяти месяцев положительных ожиданий существенно ослабили оценки относительно своей текущей деятельности, учитывая традиционное снижение экономической активности в первый месяц года и дефицит электроэнергии. Торговые компании ожидали уменьшения товарооборота, объема закупки товаров для продажи и их запасов. Как и ранее, респонденты были настроены на снижение торговой маржи.

              Предприятия сферы услуг существенно снизили свои оценки относительно экономических перспектив, учитывая увеличение затрат бизнеса на оплату труда и отопление, усложнение логистики, а также потребности в энергоресурсах и рабочей силе. В отличие от предыдущего месяца, респонденты ожидали уменьшения объемов предоставленных услуг, новых заказов на услуги, а также услуг в процессе выполнения.

              Как указано, на фоне ожидаемого ускорения темпов роста закупочных цен, респонденты всех секторов ожидали дальнейшего удорожания цен / тарифов на собственную продукцию / услуги.

              Также отмечается, что ситуация на рынке труда является неустойчивой. В отличие от предыдущего месяца, руководители предприятий всех секторов были настроены на уменьшение общей численности работников, наиболее существенно – в промышленности.

              Украина упрощает страхование бизнеса от военных рисков: что изменилось30.01.26, 14:04 • 2631 просмотр

              Юлия Шрамко

