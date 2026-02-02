Бизнес ослабил оценки своих результатов в начале года: повлияли атаки рф и нехватка электричества
Киев • УНН
Бизнес в начале года ослабил оценки деловой активности из-за сезонности, атак рф на энергетику и логистику, а также нехватки энергоресурсов. Однако уровень ожиданий выше, чем год назад, свидетельствует опрос Нацбанка.
Детали
В январе 2026 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), как указано, составил 41,3 по сравнению с 49,2 в декабре 2025 года, но был несколько выше уровня января 2025 года (41,0).
"Респонденты всех секторов, кроме промышленности, имели лучшие ожидания относительно результатов своей текущей деятельности, чем год назад", - указали в Нацбанке.
Динамику оценок, кроме сезонности, по данным НБУ, сдерживали:
- усиление атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру;
- нехватка энергоресурсов;
- рост производственных затрат на альтернативные источники питания;
- проблемы с логистикой;
- дефицит квалифицированных специалистов;
- усиление курсовых ожиданий.
В то же время положительными факторами, как указано, оставались поступления международной финансовой помощи и замедление инфляции.
Что происходит по отраслям
Предприятия промышленности сдержаннее, чем в предыдущем месяце, оценили результаты своей текущей деятельности, "учитывая масштабные разрушения производственных мощностей, высокие затраты на их восстановление, а также нехватку электроэнергии и квалифицированных работников". Они продолжали ожидать уменьшения объемов произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, незавершенного производства, а также были настроены на снижение запасов сырья и материалов. В отличие от предыдущего месяца, ухудшились оценки относительно остатков готовой продукции.
Предприятия строительства наиболее сдержанно среди опрошенных секторов оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая сложные погодные условия и рост производственных затрат из-за перебоев с энергоснабжением. Они ожидали снижения объемов строительства, закупки сырья и материалов, а также существенно ослабили оценки относительно объема новых заказов. Ожидания относительно доступности подрядчиков смягчились, относительно стоимости их услуг – остались высокими, относительно объемов закупки услуг подрядчиков – были на уровне предыдущего месяца.
Предприятия торговли после десяти месяцев положительных ожиданий существенно ослабили оценки относительно своей текущей деятельности, учитывая традиционное снижение экономической активности в первый месяц года и дефицит электроэнергии. Торговые компании ожидали уменьшения товарооборота, объема закупки товаров для продажи и их запасов. Как и ранее, респонденты были настроены на снижение торговой маржи.
Предприятия сферы услуг существенно снизили свои оценки относительно экономических перспектив, учитывая увеличение затрат бизнеса на оплату труда и отопление, усложнение логистики, а также потребности в энергоресурсах и рабочей силе. В отличие от предыдущего месяца, респонденты ожидали уменьшения объемов предоставленных услуг, новых заказов на услуги, а также услуг в процессе выполнения.
Как указано, на фоне ожидаемого ускорения темпов роста закупочных цен, респонденты всех секторов ожидали дальнейшего удорожания цен / тарифов на собственную продукцию / услуги.
Также отмечается, что ситуация на рынке труда является неустойчивой. В отличие от предыдущего месяца, руководители предприятий всех секторов были настроены на уменьшение общей численности работников, наиболее существенно – в промышленности.
