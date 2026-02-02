Бізнес послабив оцінки своїх результатів на початку року: вплинули атаки рф та брак електрики
Бізнес на початку року послабив оцінки ділової активності через сезонність, атаки рф на енергетику та логістику, а також нестачу енергоресурсів. Проте рівень очікувань вищий, ніж рік тому, свідчить опитування Нацбанку.
Деталі
У січні 2026 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА), як вказано, становив 41,3 порівняно з 49,2 в грудні 2025 року, але був дещо вищий за рівень січня 2025 року (41,0).
"Респонденти всіх секторів, крім промисловості, мали ліпші очікування щодо результатів своєї поточної діяльності, ніж рік тому", - вказали у Нацбанку.
Динаміку оцінок, крім сезонності, за даними НБУ, стримували:
- посилення атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру;
- нестача енергоресурсів;
- зростання виробничих витрат на альтернативні джерела живлення;
- проблеми з логістикою;
- дефіцит кваліфікованих спеціалістів;
- посилення курсових очікувань.
Водночас позитивними чинниками, як вказано, залишалися надходження міжнародної фінансової допомоги та сповільнення інфляції.
Що відбувається по галузях
Підприємства промисловості стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінили результати своєї поточної діяльності, "зважаючи на масштабні руйнування виробничих потужностей, високі витрати на їх відновлення, а також брак електроенергії та кваліфікованих працівників". Вони продовжували очікувати зменшення обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, незавершеного виробництва, а також були налаштовані на зниження запасів сировини та матеріалів. На відміну від попереднього місяця, погіршились оцінки щодо залишків готової продукції.
Підприємства будівництва найстриманіше серед опитаних секторів оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на складні погодні умови та зростання виробничих витрат через перебої з енергопостачанням. Вони очікували на зниження обсягів будівництва, закупівлі сировини та матеріалів, а також суттєво послабили оцінки щодо обсягу нових замовлень. Очікування щодо доступності підрядників пом’якшилися, щодо вартості їх послуг – залишилися високими, щодо обсягів закупівлі послуг підрядників – були на рівні попереднього місяця.
Підприємства торгівлі після десяти місяців позитивних очікувань суттєво послабили оцінки стосовно своєї поточної діяльності з огляду на традиційне зниження економічної активності в перший місяць року та дефіцит електроенергії. Торговельні компанії очікували на зменшення товарообороту, обсягу закупівлі товарів для продажу та їх запасів. Як і раніше, респонденти були налаштовані на зниження торговельної маржі.
Підприємства сфери послуг суттєво знизили свої оцінки стосовно економічних перспектив, зважаючи на збільшення витрат бізнесу на оплату праці та опалення, ускладнення логістики, а також потреби в енергоресурсах і робочій силі. На відміну від попереднього місяця, респонденти очікували на зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги, а також послуг у процесі виконання.
Як вказано, на тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін, респонденти всіх секторів очікували на подальше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги.
Також зауважується, що ситуація на ринку праці є нестійкою. На відміну від попереднього місяця, керівники підприємств усіх секторів були налаштовані на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у промисловості.
