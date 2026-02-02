Бізнес послабив оцінки своїх результатів на початку року: вплинули атаки рф та брак електрики

$42.810.04
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 19126 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 47664 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 65223 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 44623 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 47099 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 34034 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51170 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64734 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40462 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путіна
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформити
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформити
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 76842 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 104212 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я
УНН Lite
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний допис
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф
Бізнес послабив оцінки своїх результатів на початку року: вплинули атаки рф та брак електрики

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Бізнес на початку року послабив оцінки ділової активності через сезонність, атаки рф на енергетику та логістику, а також нестачу енергоресурсів. Проте рівень очікувань вищий, ніж рік тому, свідчить опитування Нацбанку.

Бізнес послабив оцінки своїх результатів на початку року: вплинули атаки рф та брак електрики

Бізнес на початку року послабив оцінки ділової активності, на що зокрема вплинула сезонність, посилення атак рф на енергетику і логістику та нестача енергоресурсів, але рівень очікувань вищий, ніж рік тому, свідчать підсумки опитування Нацбанком підприємств у січні, пише УНН.

Деталі

У січні 2026 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА), як вказано, становив 41,3 порівняно з 49,2 в грудні 2025 року, але був дещо вищий за рівень січня 2025 року (41,0).

"Респонденти всіх секторів, крім промисловості, мали ліпші очікування щодо результатів своєї поточної діяльності, ніж рік тому", - вказали у Нацбанку.

Динаміку оцінок, крім сезонності, за даними НБУ, стримували:

  • посилення атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру;
    • нестача енергоресурсів;
      • зростання виробничих витрат на альтернативні джерела живлення;
        • проблеми з логістикою;
          • дефіцит кваліфікованих спеціалістів;
            • посилення курсових очікувань.

              Водночас позитивними чинниками, як вказано, залишалися надходження міжнародної фінансової допомоги та сповільнення інфляції.

              Що відбувається по галузях

              Підприємства промисловості стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінили результати своєї поточної діяльності, "зважаючи на масштабні руйнування виробничих потужностей, високі витрати на їх відновлення, а також брак електроенергії та кваліфікованих працівників". Вони продовжували очікувати зменшення обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, незавершеного виробництва, а також були налаштовані на зниження запасів сировини та матеріалів. На відміну від попереднього місяця, погіршились оцінки щодо залишків готової продукції.

              Підприємства будівництва найстриманіше серед опитаних секторів оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на складні погодні умови та зростання виробничих витрат через перебої з енергопостачанням. Вони очікували на зниження обсягів будівництва, закупівлі сировини та матеріалів, а також суттєво послабили оцінки щодо обсягу нових замовлень. Очікування щодо доступності підрядників пом’якшилися, щодо вартості їх послуг – залишилися високими, щодо обсягів закупівлі послуг підрядників – були на рівні попереднього місяця.

              Підприємства торгівлі після десяти місяців позитивних очікувань суттєво послабили оцінки стосовно своєї поточної діяльності з огляду на традиційне зниження економічної активності в перший місяць року та дефіцит електроенергії. Торговельні компанії очікували на зменшення товарообороту, обсягу закупівлі товарів для продажу та їх запасів. Як і раніше, респонденти були налаштовані на зниження торговельної маржі.

              Підприємства сфери послуг суттєво знизили свої оцінки стосовно економічних перспектив, зважаючи на збільшення витрат бізнесу на оплату праці та опалення, ускладнення логістики, а також потреби в енергоресурсах і робочій силі. На відміну від попереднього місяця, респонденти очікували на зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги, а також послуг у процесі виконання.

              Як вказано, на тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін, респонденти всіх секторів очікували на подальше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

              Також зауважується, що ситуація на ринку праці є нестійкою. На відміну від попереднього місяця, керівники підприємств усіх секторів були налаштовані на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у промисловості.

              Україна спрощує страхування бізнесу від воєнних ризиків: що змінилося

              Юлія Шрамко

