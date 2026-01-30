$42.850.08
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 6788 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 14052 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 23274 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 31028 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 37694 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 59898 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 44673 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 33388 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 63400 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Україна спрощує страхування бізнесу від воєнних ризиків: що змінилося

Київ • УНН

 • 80 перегляди

З 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, який тепер охоплює виробниче обладнання. Підприємці самостійно зазначають суму збитку, а ліміт компенсації до 10 млн грн діє для кожної юридичної особи окремо.

Україна спрощує страхування бізнесу від воєнних ризиків: що змінилося

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про спрощення процесу страхування бізнесу від воєнних ризиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Свириденко в соцмережах.

Деталі

Як зазначила глава уряду, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Вона додала, що цього дуже очікував бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі.

Перші 5 заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі 

- йдеться в дописі.

Свириденко додала, що компенсація тепер поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання - верстати, апарати, інструменти, техніку.

Відтепер для подачі заявки більше не потрібен звіт про оцінку майна. Підприємець самостійно зазначає суму ймовірного збитку, а у випадку руйнувань буде потрібна оцінка збитків.

Компенсація надається не лише у разі прямих влучань ракет чи артилерії, а й у випадках шкоди від ударних хвиль, падіння БПЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї. Ліміт компенсації - до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов’язаних осіб. Механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року

- заявила Свириденко.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн гривень компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак.

Євген Устименко

