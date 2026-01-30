Україна спрощує страхування бізнесу від воєнних ризиків: що змінилося

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про спрощення процесу страхування бізнесу від воєнних ризиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Свириденко в соцмережах.

Деталі

Як зазначила глава уряду, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Вона додала, що цього дуже очікував бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі.

Перші 5 заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі - йдеться в дописі.

Свириденко додала, що компенсація тепер поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання - верстати, апарати, інструменти, техніку.

Відтепер для подачі заявки більше не потрібен звіт про оцінку майна. Підприємець самостійно зазначає суму ймовірного збитку, а у випадку руйнувань буде потрібна оцінка збитків.

Компенсація надається не лише у разі прямих влучань ракет чи артилерії, а й у випадках шкоди від ударних хвиль, падіння БПЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї. Ліміт компенсації - до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов’язаних осіб. Механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року - заявила Свириденко.

Нагадаємо

