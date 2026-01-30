Украина упрощает страхование бизнеса от военных рисков: что изменилось

$42.850.08
51.240.01
ukenru
11:34 • 1958 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 7700 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 14595 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 23828 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 31503 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 38078 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 60415 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 45001 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 33529 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 64027 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
80%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 12905 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 32554 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 37402 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 25802 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 11820 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 64041 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 50557 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 53118 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 113135 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 141077 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 2254 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 3976 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 28512 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 28795 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 51327 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Микоян МиГ-29

Украина упрощает страхование бизнеса от военных рисков: что изменилось

Киев • УНН

 • 344 просмотра

С 1 января заработал механизм страхования имущества от военных рисков, который теперь охватывает производственное оборудование. Предприниматели самостоятельно указывают сумму ущерба, а лимит компенсации до 10 млн грн действует для каждого юридического лица отдельно.

Украина упрощает страхование бизнеса от военных рисков: что изменилось

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об упрощении процесса страхования бизнеса от военных рисков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Свириденко в соцсетях.

Детали

Как отметила глава правительства, с 1 января заработал механизм страхования имущества от военных рисков. Она добавила, что этого очень ждал бизнес в условиях постоянных российских ударов по предприятиям и инфраструктуре.

Первые 5 заявок от бизнеса на эту программу уже в работе 

- говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что компенсация теперь распространяется не только на недвижимость, но и на производственное оборудование - станки, аппараты, инструменты, технику.

Отныне для подачи заявки больше не нужен отчет об оценке имущества. Предприниматель самостоятельно указывает сумму вероятного ущерба, а в случае разрушений потребуется оценка убытков.

Компенсация предоставляется не только в случае прямых попаданий ракет или артиллерии, но и в случаях ущерба от ударных волн, падения БПЛА, КАБов, обломков и другого опосредованного воздействия оружия. Лимит компенсации - до 10 млн грн за имущество или до 1 млн грн компенсации страховой премии теперь применяется к каждому юридическому лицу отдельно, а не ко всем связанным лицам. Механизм распространяется на имущество, поврежденное или уничтоженное с 1 января 2026 года

- заявила Свириденко.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн гривен компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Недвижимость
Техника
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Украина