Украина упрощает страхование бизнеса от военных рисков: что изменилось

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об упрощении процесса страхования бизнеса от военных рисков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Свириденко в соцсетях.

Как отметила глава правительства, с 1 января заработал механизм страхования имущества от военных рисков. Она добавила, что этого очень ждал бизнес в условиях постоянных российских ударов по предприятиям и инфраструктуре.

Свириденко добавила, что компенсация теперь распространяется не только на недвижимость, но и на производственное оборудование - станки, аппараты, инструменты, технику.

Отныне для подачи заявки больше не нужен отчет об оценке имущества. Предприниматель самостоятельно указывает сумму вероятного ущерба, а в случае разрушений потребуется оценка убытков.

Компенсация предоставляется не только в случае прямых попаданий ракет или артиллерии, но и в случаях ущерба от ударных волн, падения БПЛА, КАБов, обломков и другого опосредованного воздействия оружия. Лимит компенсации - до 10 млн грн за имущество или до 1 млн грн компенсации страховой премии теперь применяется к каждому юридическому лицу отдельно, а не ко всем связанным лицам. Механизм распространяется на имущество, поврежденное или уничтоженное с 1 января 2026 года