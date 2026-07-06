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Была пересечена красная линия - UEFA раскритиковало решение FIFA отменить красную карточку форварду США Балогуну

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

UEFA назвало решение FIFA приостановить дисквалификацию Фоларина Балогуна пересечением красных линий честности футбола. Решение приняли после звонка президента США Трампа главе FIFA Инфантино.

Была пересечена красная линия - UEFA раскритиковало решение FIFA отменить красную карточку форварду США Балогуну

UEFA назвало непонятным решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, отметив, что эти действия футбольной организации пересекли красные линии честности футбола. Об этом говорится в заявлении UEFA, передает УНН

Вчерашнее решение приостановить на испытательный срок в один год применение автоматической дисквалификации на один матч после вынесения красной карточки игроку Фоларину Балогуну пересекло красную линию. Футбол, как и любой другой вид спорта, основывается на правилах, которые являются основой честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают разные толкования. В этом случае - нет. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после получения красной карточки не является дискреционным решением и не требует принятия решения компетентным органом для ее применения 

- заявили в UEFA. 

В организации заявили, что это принцип, закрепленный в регламенте, который не может быть предметом исключений, тем более в разгаре турнира, где несколько других игроков оказались в такой же ситуации и регулярно отбывали свои дисквалификации.

Когда те, кто должен следить за соблюдением правил, больше не гарантируют их определенности, под угрозой оказывается честность игры, а авторитет соревнований подрывается. Кроме того, такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь будут требовать одинакового отношения, что негативно скажется на соревновании. Мы выражаем свое удивление по поводу такого беспрецедентного, непонятного и неоправданного решения 

- добавили в UEFA.

Дополнение

Отметим, в матче 1/16 финала Чемпионата мира, между сборной США и Боснией и Герцеговиной, американский форвард Фоларин Балогун на 64 минуте получил прямую красную карточку за фол на Тарике Мухаремовиче. Поединок завершился победой США - 2:0. 

Балогун должен был пропускать матч против Бельгии, которые в 1/16 одолели Сенегал, однако ФИФА отменила одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, что позволит ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, этому предшествовал личный телефонный звонок президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино. 

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В Федерации футбола Бельгии заявили, что "поражены" решением ФИФА и рассматривают возможность его обжалования. 

Президент Дональд Трамп в своей соцсети поблагодарил ФИФА за "правильное решение" относительно допуска Балогана к матчу против Бельгии. 

"Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость", - написал Трамп. 

Решение ФИФА раскритиковали и в Министерстве иностранных дел Бельгии. 

"Как бывший футбольный арбитр, я всегда соблюдал правила и заботился о справедливости решений. Это решение, несомненно, вызывает немало вопросов", - сказал глава МИД Бельгии Максим Прево в комментарии POLITICO.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия во время пресс-конференции с сарказмом отреагировал на скандальное решение ФИФА. 

"Я не знал, что игра состоится в День дурака, а не 6 июля", - сказал Гарсия. 

Также решение Федерации вызвало возмущение у футбольного сообщества. Так, немецкий тренер Юрген Клопп, который готовится возглавить сборную Германии после отставки Юлиана Нагельсманна, заявил: "Если это действительно договорились между собой Трамп и Инфантино, то это безумие, это ставит под сомнение всё. Эти двое людей, которые оба не имеют ни малейшего представления о футболе, не должны иметь к этому никакого отношения. Это наша игра, а не их".

"Здесь не может быть двух мнений. Если это действительно так: всё равно остается вероятность, что США всё равно не выставят его, потому что скажут: "Мы не хотим, чтобы так было". Мы все страдаем от ошибочных решений. Однако в течение жизни мы все учимся с этим жить. И это просто решение, основанное на фактах", - сказал Клопп в эфире MagentaTV. 

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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, которого обвиняют в создании и функционировании международной преступной коррупционной схемы ФИФА, написал в X: "Красные карточки не отменяются с помощью политических телефонных звонков. Их отменяют на основании правил, доказательств и решений независимых органов. Если президент США вмешивается в дела президента ФИФА - и игрока внезапно оправдывают перед матчем плей-офф чемпионата мира - неизбежно возникает вопрос: "Куда ты идешь, ФИФА?". Футбол никогда не должен становиться площадкой для политической власти". 

Издание The Athletic сообщает, что Бельгии было предоставлено право обжаловать решение ФИФА о приостановлении дисквалификации на один матч, наложенной на Фоларина Балогуна, менее чем за 24 часа до матча 1/8 финала против США.

Как пишет издание, Бельгийской ассоциации футбола было предложено подать свои аргументы до 5:00 утра по тихоокеанскому времени в понедельник (15:00 по Киеву - ред.). Однако, как утверждает издание, Бельгия не получила решение ФИФА по Балогуну, поскольку оно не обнародуется.

Для рассмотрения дела был выбран член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни одну федерацию ни в UEFA, ни в КОНКАКАФ, чтобы избежать любого потенциального конфликта интересов.

"Сейчас апелляции нужно подать до понедельника утром, и решение может быть принято еще до начала матча, но ФИФА не предоставила Бельгии никаких гарантий, что так и будет", - добавляет издание. 

Отметим, поединок между США и Бельгией состоится 7 июля в 3:00 по киевскому времени в Сиэтле, штат Вашингтон, на арене "Lumen Field". 

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Павел Башинский

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