Была пересечена красная линия - UEFA раскритиковало решение FIFA отменить красную карточку форварду США Балогуну
Киев • УНН
UEFA назвало решение FIFA приостановить дисквалификацию Фоларина Балогуна пересечением красных линий честности футбола. Решение приняли после звонка президента США Трампа главе FIFA Инфантино.
UEFA назвало непонятным решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, отметив, что эти действия футбольной организации пересекли красные линии честности футбола. Об этом говорится в заявлении UEFA, передает УНН.
Вчерашнее решение приостановить на испытательный срок в один год применение автоматической дисквалификации на один матч после вынесения красной карточки игроку Фоларину Балогуну пересекло красную линию. Футбол, как и любой другой вид спорта, основывается на правилах, которые являются основой честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают разные толкования. В этом случае - нет. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после получения красной карточки не является дискреционным решением и не требует принятия решения компетентным органом для ее применения
В организации заявили, что это принцип, закрепленный в регламенте, который не может быть предметом исключений, тем более в разгаре турнира, где несколько других игроков оказались в такой же ситуации и регулярно отбывали свои дисквалификации.
Когда те, кто должен следить за соблюдением правил, больше не гарантируют их определенности, под угрозой оказывается честность игры, а авторитет соревнований подрывается. Кроме того, такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь будут требовать одинакового отношения, что негативно скажется на соревновании. Мы выражаем свое удивление по поводу такого беспрецедентного, непонятного и неоправданного решения
Дополнение
Отметим, в матче 1/16 финала Чемпионата мира, между сборной США и Боснией и Герцеговиной, американский форвард Фоларин Балогун на 64 минуте получил прямую красную карточку за фол на Тарике Мухаремовиче. Поединок завершился победой США - 2:0.
Балогун должен был пропускать матч против Бельгии, которые в 1/16 одолели Сенегал, однако ФИФА отменила одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, что позволит ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, этому предшествовал личный телефонный звонок президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино.
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В Федерации футбола Бельгии заявили, что "поражены" решением ФИФА и рассматривают возможность его обжалования.
Президент Дональд Трамп в своей соцсети поблагодарил ФИФА за "правильное решение" относительно допуска Балогана к матчу против Бельгии.
"Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость", - написал Трамп.
Решение ФИФА раскритиковали и в Министерстве иностранных дел Бельгии.
"Как бывший футбольный арбитр, я всегда соблюдал правила и заботился о справедливости решений. Это решение, несомненно, вызывает немало вопросов", - сказал глава МИД Бельгии Максим Прево в комментарии POLITICO.
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия во время пресс-конференции с сарказмом отреагировал на скандальное решение ФИФА.
"Я не знал, что игра состоится в День дурака, а не 6 июля", - сказал Гарсия.
Также решение Федерации вызвало возмущение у футбольного сообщества. Так, немецкий тренер Юрген Клопп, который готовится возглавить сборную Германии после отставки Юлиана Нагельсманна, заявил: "Если это действительно договорились между собой Трамп и Инфантино, то это безумие, это ставит под сомнение всё. Эти двое людей, которые оба не имеют ни малейшего представления о футболе, не должны иметь к этому никакого отношения. Это наша игра, а не их".
"Здесь не может быть двух мнений. Если это действительно так: всё равно остается вероятность, что США всё равно не выставят его, потому что скажут: "Мы не хотим, чтобы так было". Мы все страдаем от ошибочных решений. Однако в течение жизни мы все учимся с этим жить. И это просто решение, основанное на фактах", - сказал Клопп в эфире MagentaTV.
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, которого обвиняют в создании и функционировании международной преступной коррупционной схемы ФИФА, написал в X: "Красные карточки не отменяются с помощью политических телефонных звонков. Их отменяют на основании правил, доказательств и решений независимых органов. Если президент США вмешивается в дела президента ФИФА - и игрока внезапно оправдывают перед матчем плей-офф чемпионата мира - неизбежно возникает вопрос: "Куда ты идешь, ФИФА?". Футбол никогда не должен становиться площадкой для политической власти".
Издание The Athletic сообщает, что Бельгии было предоставлено право обжаловать решение ФИФА о приостановлении дисквалификации на один матч, наложенной на Фоларина Балогуна, менее чем за 24 часа до матча 1/8 финала против США.
Как пишет издание, Бельгийской ассоциации футбола было предложено подать свои аргументы до 5:00 утра по тихоокеанскому времени в понедельник (15:00 по Киеву - ред.). Однако, как утверждает издание, Бельгия не получила решение ФИФА по Балогуну, поскольку оно не обнародуется.
Для рассмотрения дела был выбран член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни одну федерацию ни в UEFA, ни в КОНКАКАФ, чтобы избежать любого потенциального конфликта интересов.
"Сейчас апелляции нужно подать до понедельника утром, и решение может быть принято еще до начала матча, но ФИФА не предоставила Бельгии никаких гарантий, что так и будет", - добавляет издание.
Отметим, поединок между США и Бельгией состоится 7 июля в 3:00 по киевскому времени в Сиэтле, штат Вашингтон, на арене "Lumen Field".
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