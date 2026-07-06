Трамп позвонил президенту ФИФА, после чего американского форварда с красной карточкой допустили к матчу с Бельгией
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино после красной карточки Фоларина Балогуна. Дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию, разрешив игроку сыграть в 1/8 финала ЧМ против Бельгии.
ФИФА отменила одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, что позволит ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, этому предшествовал личный телефонный звонок президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, Трамп обратился к Инфантино после того, как Балогун получил красную карточку в матче со сборной Боснии и Герцеговины. Автоматически футболист должен был пропустить следующий поединок, однако Дисциплинарный комитет ФИФА решил отменить дисквалификацию.
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В ФИФА заявили, что вместо отстранения Балогун будет находиться на испытательном сроке в течение одного года. Это решение позволит нападающему, который уже забил три мяча на нынешнем чемпионате мира, выйти на поле в игре против Бельгии.
В Бельгии возмущены решением ФИФА
В сборной США приветствовали решение руководящего органа мирового футбола.
Мы принимаем решение Дисциплинарного комитета и рады, что Фоларин Балогун имеет право соревноваться. Все наше внимание сосредоточено на матче 1/8 финала против Бельгии
В то же время в Федерации футбола Бельгии заявили, что "поражены" решением ФИФА и рассматривают возможность его обжалования. Сам Трамп после решения поблагодарил ФИФА в соцсетях, написав: "Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость!".
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