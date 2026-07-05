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Марокко и Франция сформировали первую пару четвертьфиналистов футбольного ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Сборная Марокко разгромила Канаду 3:0, а Франция одолела Парагвай благодаря голу Мбаппе с пенальти. Матч 1/4 финала состоится 10 июля в Фоксборо.

Марокко и Франция сформировали первую пару четвертьфиналистов футбольного ЧМ-2026

На Чемпионате мира по футболу-2026 определилась первая пара четвертьфиналистов. Об этом сообщает УНН.

Детали

В первом матче 1/8 финала сборная Марокко разгромила соорганизаторов турнира, канадцев - 3:0. Дублем отметился Унахи, еще один мяч на счету Рахими.

Позже один из главных фаворитов на победу в Мундиале, сборная Франции, благодаря точному удару Мбаппе с пенальти одолела команду Парагвая.

Таким образом, Марокко и Франция встретятся в 1/4 финала. Матч состоится 10 июля на стадионе в Фоксборо (США).

Напомним

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси продолжил переписывать историю чемпионатов мира, забив свой 20-й гол на мундиалях в матче 1/16 финала против Кабо-Верде.

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