Марокко и Франция сформировали первую пару четвертьфиналистов футбольного ЧМ-2026
Киев • УНН
Сборная Марокко разгромила Канаду 3:0, а Франция одолела Парагвай благодаря голу Мбаппе с пенальти. Матч 1/4 финала состоится 10 июля в Фоксборо.
На Чемпионате мира по футболу-2026 определилась первая пара четвертьфиналистов. Об этом сообщает УНН.
Детали
В первом матче 1/8 финала сборная Марокко разгромила соорганизаторов турнира, канадцев - 3:0. Дублем отметился Унахи, еще один мяч на счету Рахими.
Позже один из главных фаворитов на победу в Мундиале, сборная Франции, благодаря точному удару Мбаппе с пенальти одолела команду Парагвая.
Таким образом, Марокко и Франция встретятся в 1/4 финала. Матч состоится 10 июля на стадионе в Фоксборо (США).
Напомним
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси продолжил переписывать историю чемпионатов мира, забив свой 20-й гол на мундиалях в матче 1/16 финала против Кабо-Верде.
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