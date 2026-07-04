Клопп подтвердил переговоры со сборной Германии: "Я более чем заряжен, я готов"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что ведет переговоры с Немецким футбольным союзом о возможном назначении главным тренером национальной сборной. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Переговоры начались после того, как главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подал в отставку через четыре дня после вылета команды с чемпионата мира, где немцы уступили Парагваю в серии пенальти на стадии 1/16 финала.

Сам Клопп подтвердил, что федерация обратилась к нему с предложением возглавить команду.

"Юлиан ушел в отставку, и федерация работает над поиском преемника. В рамках этого процесса они обратились ко мне", – сказал Клопп.

В то же время специалист подчеркнул, что решение не будет принято быстро, поскольку он связан контрактом с Red Bull, где работает руководителем глобального футбольного направления.

По словам Клоппа, перед возможным назначением необходимо провести детальные переговоры о будущем сборной и ее развитии.

"Нужны интенсивные переговоры, чтобы согласовать ключевые моменты и понять, как именно мы будем менять команду. Но после того, как два года назад я покинул "Ливерпуль", сказав, что у меня больше нет сил, сейчас могу сказать: я более чем заряжен, я готов", – заявил он.

Клопп не работал тренером с 2024 года, когда покинул "Ливерпуль" после восьми сезонов. Вместе с английским клубом он выиграл Английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов.

Немецкий футбольный союз (DFB) также подтвердил, что именно Клопп является приоритетным кандидатом на пост нового наставника сборной. Перед будущим тренером будет стоять задача провести масштабное обновление команды, которая уже в третий раз подряд не смогла преодолеть первую стадию плей-офф чемпионата мира. В последний раз сборная Германии выигрывала матч плей-офф мундиаля в финале чемпионата мира 2014 года против Аргентины.

Напомним

DFB разорвал контракт с Нагельсманном после неудачного ЧМ-2026.