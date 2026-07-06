Норвегия выбила Бразилию с ЧМ, а Холанд повторил уникальное достижение Месси и Мбаппе
Киев • УНН
Сборная Норвегии победила Бразилию 2:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ. Эрлинг Холанд забил семь голов на турнире, сравнявшись с Месси и Мбаппе.
Сборная Норвегии одержала волевую победу над Бразилией со счетом 2:1 и стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Поединок завершился победой "викингов" благодаря дублю Эрлинга Холанда, пишет УНН.
Детали
Матч начался в очень высоком темпе. Уже на 14-й минуте Бразилия получила право на пенальти, однако Бруно не смог переиграть голкипера норвежцев, который парировал удар и сохранил свои ворота нетронутыми. До перерыва команды не смогли открыть счет.
Во втором тайме тренерский штаб Норвегии провел ряд замен, после чего команда добавила в атаке. На 79-й минуте Эрлинг Холанд после передачи Андреаса Шельдерупа открыл счет, а уже на 90-й минуте тот же дуэт организовал второй гол, практически сняв вопрос о победителе.
Холанд догнал Месси и Мбаппе
На 90+6-й минуте Неймар реализовал пенальти, сократив отставание до минимума, однако спасти Бразилию от вылета это уже не помогло.
Дубль в ворота бразильцев позволил Эрлингу Холанду довести свой бомбардирский счет на турнире до семи мячей. По этому показателю он сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Впервые в истории чемпионатов мира сразу три футболиста забили как минимум семь голов на одном мундиале, что во многом объясняется новым форматом турнира, который предусматривает большее количество команд и матчей.
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