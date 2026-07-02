Англия и Бельгия вышли в 1/8 финала ЧМ-2026, победив ДР Конго и Сенегал

Определились еще два участника 1/8 финала футбольного Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает УНН.

Детали

В первом матче нового игрового дня (по европейскому времени) сборная Англии не без проблем одолела команду ДР Конго. На быстрый гол конголезца Ципенги дублем ответил лидер британцев Кейн - 2:1.

В матче 1/8 финала Англия померяется силами с соорганизаторами Мундиаля мексиканцами.

Впоследствии победителя определяли сборные Сенегала и Бельгии. И тут развернулась настоящая драма. На голы Диарра и Сарра европейцы под занавес основного времени ответили точными ударами Тилеманса и Лукаку.

А уже в добавленное к экстратайму время тот самый Тилеманс установил окончательный счет - 3:2 в пользу Бельгии, которая в следующем раунде плей-офф встретится с победителем пары США - Босния и Герцеговина.

Напомним

Накануне сборная Мексики уверенно победила Эквадор со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала Чемпионата мира.

Франция разгромила Швецию 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026