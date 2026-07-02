Англия и Бельгия вышли в 1/8 финала ЧМ-2026, победив ДР Конго и Сенегал
Киев • УНН
Сборная Англии обыграла ДР Конго 2:1 благодаря дублю Кейна, а Бельгия в драматическом матче одолела Сенегал 3:2. В 1/8 финала Англия встретится с Мексикой, а Бельгия - с победителем пары США - Босния и Герцеговина.
Определились еще два участника 1/8 финала футбольного Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает УНН.
Детали
В первом матче нового игрового дня (по европейскому времени) сборная Англии не без проблем одолела команду ДР Конго. На быстрый гол конголезца Ципенги дублем ответил лидер британцев Кейн - 2:1.
В матче 1/8 финала Англия померяется силами с соорганизаторами Мундиаля мексиканцами.
Впоследствии победителя определяли сборные Сенегала и Бельгии. И тут развернулась настоящая драма. На голы Диарра и Сарра европейцы под занавес основного времени ответили точными ударами Тилеманса и Лукаку.
А уже в добавленное к экстратайму время тот самый Тилеманс установил окончательный счет - 3:2 в пользу Бельгии, которая в следующем раунде плей-офф встретится с победителем пары США - Босния и Герцеговина.
Напомним
Накануне сборная Мексики уверенно победила Эквадор со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала Чемпионата мира.
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