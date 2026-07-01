Франция разгромила Швецию 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026
Киев • УНН
Сборная Франции победила Швецию со счётом 3:0 в 1/16 финала ЧМ-2026. Килиан Мбаппе оформил дубль, а Майкл Олисе отдал две голевые передачи.
Сборная Франции уверенно победила Швецию со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и завоевала путевку в следующий раунд турнира. Об этом пишет УНН.
Детали
Французская команда полностью контролировала ход встречи и почти не позволяла сопернику создавать опасные моменты. Шведы лишь несколько раз угрожали воротам Франции, тогда как "трехцветные" регулярно атаковали и создавали голевые моменты.
Первый гол еще на 21-й минуте забил Килиан Мбаппе, однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Перед самым перерывом нападающий все же открыл счет, реализовав передачу Усмана Дембеле.
Мбаппе оформил дубль, а Олисе дважды ассистировал
В начале второго тайма Франция удвоила преимущество. На 53-й минуте Брэдли Баркола отличился после результативной передачи Майкла Олисе.
Окончательный счет на 74-й минуте установил Мбаппе, который оформил дубль после еще одного ассиста Олисе.
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Французы могли победить еще убедительнее. В частности, Майкл Олисе был близок к одному из самых эффектных голов турнира, когда пробивал через себя в падении, однако мяч после удара попал в штангу. В целом каркас ворот несколько раз спасал шведскую сборную от еще большего поражения.
Благодаря уверенной победе Франция продолжит борьбу за трофей в 1/8 финала чемпионата мира.
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