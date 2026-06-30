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Марокко выбило Нидерланды из ЧМ-2026, выиграв серию пенальти

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Сборная Марокко победила Нидерланды в серии пенальти 3:2 после ничьей 1:1 в основное время. Решающий удар нанёс Исмаэль Сайбари.

Марокко выбило Нидерланды из ЧМ-2026, выиграв серию пенальти

Сборная Марокко стала еще одним автором громкой сенсации на чемпионате мира-2026, выбив из соревнований команду Нидерландов в серии послематчевых пенальти – 3:2. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1, пишет УНН.

Детали

Первый гол в матче был забит на 72-й минуте, когда Коди Гакпо после передачи Крессвелла Саммервилла вывел Нидерланды вперед. Марокко отыгралось уже в компенсированное ко второму тайму время – на 90+1-й минуте Илиас Диоп после ассиста Шамса Тальби сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В двух дополнительных таймах команды не смогли определить победителя, поэтому судьба путевки в следующий раунд решалась в серии пенальти.

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Первый удар марокканцев не реализовал Нил Эль-Айнауи, однако после этого Софьян Рахими и Шамс Тальби свои попытки использовали. В составе Нидерландов забили Теун Копмейнерс и Ваут Вегхорст, тогда как Джастин Клюйверт, Тимбер и Крессвелл Саммервилл не смогли переиграть вратаря соперника.

Решающим стал пятый удар сборной Марокко, который реализовал Исмаэль Сайбари. Несмотря на то, что Ашраф Хакими ранее не забил свой пенальти, точный удар Сайбари принес марокканцам победу в серии – 3:2 и путевку в следующий раунд чемпионата мира.

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Степан Гафтко

Спорт
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Марокко
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