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Сборная Канады первой вышла в 1/8 финала футбольного ЧМ-2026, обыграв ЮАР

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Канада впервые в истории попала в 1/8 финала Чемпионата мира, одолев Южно-Африканскую Республику со счётом 1:0. Гол на второй добавленной минуте забил Стивен Эуштакиу.

Сборная Канады первой вышла в 1/8 финала футбольного ЧМ-2026, обыграв ЮАР

Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала футбольного Чемпионата мира-2026. В матче 1/16 финала соорганизаторы турнира одолели команду Южно-Африканской Республики, сообщает УНН.

Детали

Игра проходила в целом при равной борьбе и без большого количества опасных моментов - после завершения основного времени на табло оставались нули.

Впрочем, на второй добавленной арбитром минуте полузащитник канадцев Стивен Эуштакиу ударом из-за пределов штрафной площади вывел свою команду вперед и, как оказалось, установил окончательный счет - 1:0.

Добавим, что Канада впервые в истории попала в когорту 16 сильнейших команд планеты. В следующем раунде "кленовые листья" померятся силами с победителем пары Нидерланды - Марокко.

Напомним

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения группового этапа. Согласно прогнозу, главным фаворитом турнира является сборная Франции, которой отводят 18,7% шансов на победу. Вторым претендентом считается Аргентина (16,3%), третьей - Испания (13,5%). В первую пятерку также вошли Англия (9,7%) и Бразилия (6,5%).

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