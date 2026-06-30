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Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Германия вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти 4:3. Основное время завершилось 1:1, решающий удар не реализовал Йонатан Та.

Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти

Сборная Германии сенсационно завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти – 3:4. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, пишет УНН.

Детали

Парагвай вышел вперед на 42-й минуте благодаря голу Хулио Энсисо после передачи Матиаса Галарсы, а на 55-й минуте Кай Хаверц сравнял счет после ассиста Флориана Вирца.

Однако в экстратайме Германия была в шаге от победы. На 102-й минуте Йонатан Та отправил мяч в сетку ворот Парагвая, однако после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол.

Судьбу путевки в следующий раунд решила серия пенальти.

Первым ударом Кай Хаверц не смог переиграть вратаря Парагвая. После этого команды обменялись точными ударами, однако Ник Вольтемаде также не реализовал свою попытку. В составе парагвайцев Антонио Санабрия и Фабиан Бальбуэна также ошиблись, оставив Германии шанс спастись.

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Однако решающим стал шестой удар немцев – Йонатан Та не смог забить. После этого Хуан Канале реализовал решающий пенальти, принеся Парагваю победу со счетом 4:3 в серии и путевку в следующий этап чемпионата мира.

Поражение Германии уже стало одной из главных сенсаций турнира, ведь команда Юлиана Нагельсманна считалась одним из фаворитов мирового первенства.

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