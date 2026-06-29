Сборная Бразилии одерживает волевую победу над Японией и выходит в 1/8 финала ЧМ
Киев • УНН
Бразилия одержала волевую победу над Японией со счетом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.
Сборная Бразилии в матче 1/16 финала Чемпионата мира-2026 одержала победу над сборной Японии и пробилась в следующий раунд, передает УНН.
Детали
Поединок на NRG-Стедиум в Хьюстоне, штат Техас, начался в 20:00.
Первыми счет в матче открыли японцы: на 28-й минуте Кайшу Сано перехватил мяч в центре поля, протянул его до штрафной Бразилии и точным ударом открыл счет в матче - 1:0.
На 56-й минуте Бразилии удалось сравнять: Габриэл выполнил подачу на дальнюю штангу, а Каземиро переправил мяч в ворота головой - 1:1.
Судьба поединка решилась за минуту до завершения матча: после затяжной атаки от Бразилии, которую, казалось бы, японцам удалось погасить, мяч возле штрафной отскочил к Бруно Гимарайншу, который сместился в центр и тонким пасом нашел в штрафной Японии Габриэля Мартинелли, который пробил точно в угол Зиона Сузуки. Японский голкипер хоть и дотянулся до мяча, но не смог парировать - 2:1.
Таким образом, Бразилия одерживает волевую победу и выходит в 1/8 финала, где встретится с победителем пары - Кот-д’Ивуар - Норвегия (30 июня).
Матч 1/8 с участием Бразилии состоится 5 июля.
Сегодня сборная Германии встретится с Парагваем (в 23:30), а утром 30 июня Нидерланды сыграют с Марокко (начало в 4:00).
Детали
Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала футбольного Чемпионата мира-2026. В матче 1/16 финала соорганизаторы турнира одолели команду Южно-Африканской Республики.