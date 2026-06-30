Норвегия одолела Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет с Бразилией
Киев • УНН
Сборная Норвегии обыграла Кот-д'Ивуар со счётом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026. В 1/8 финала норвежцы встретятся с Бразилией 5 июля.
Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира-2026 и пробилась в следующий раунд, где встретится со сборной Бразилии, передает УНН.
Детали
На старте поединка активнее выглядели ивуарийцы, однако ближе к завершению первого тайма инициативу перехватили норвежцы.
Ключевой эпизод произошел на 39-й минуте: Антонио Нуса вошел в штрафную площадку, обманул защитника Кот-д'Ивуара и красивым обводящим ударом попал в дальнюю верхнюю девятку, открыв счет — 1:0.
На 74-й минуте Кот-д'Ивуару удалось сравнять счет. Амад Диалло разыграл комбинацию в «стеночку» с партнером, протянул мяч вдоль вратарской площадки и эффектно пробил в дальний угол — 1:1.
Впрочем, уже на 86-й минуте Норвегия снова вышла вперед. Патрик Берг выполнил прострел на линию вратарской площадки, где Эрлинг Холанд в касание переправил мяч в сетку и принес своей команде победу — 2:1.
Отметим, что этот гол стал для Холанда уже пятым на нынешнем чемпионате мира. В списке лучших бомбардиров турнира он уступает лишь Лионелю Месси.
В 1/8 финала Норвегия сыграет против сборной Бразилии. Матч состоится 5 июля в 23:00 по киевскому времени.
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