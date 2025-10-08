Безуглую не пустили на заседание комитета по нацбезопасности. Нардеп обещает обратиться к правоохранителям

Народного депутата Марьяну Безуглую не пустили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где, по ее словам, присутствовал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Об этом Безуглая сообщила в Telegram, добавив, что обратится в правоохранительные органы, передает УНН.

Комитетчики по нацбезопасности, обороне и разведке сегодня закрылись в кабинете изнутри, чтобы физически не пустить меня на заседание. Это было очередное заслушивание, как они любят, - пафосно вызвать и просто поболтать. На этот раз был Василий Малюк, СБУ, но без протокола, без решения, для галочки. Без каких-либо последствий и выводов. Чтобы что? - написала Безуглая.

По ее словам, в кабинет также не пустили трех членов комитета.

Мы два часа прождали под кабинетом, потом наконец, когда открыли дверь, чтобы выпустить Малюка, за которого уже начала волноваться, и я зашла, комитетчики закрыли комитет, чтобы не дать мне присутствовать на следующем вопросе - добавила Безуглая.

Она заявила, что будет обращаться в правоохранительные органы.

Напомним

В прошлом году народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что официально вышла из парламентской фракции "Слуга народа".

Впоследствии Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Верховная Рада поддержала увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета. Теперь Безуглая - член комитета по вопросам иностранных дел.