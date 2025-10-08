Безуглую не пустили на заседание комитета по нацбезопасности. Нардеп обещает обратиться к правоохранителям

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
13:46 • 12700 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 24788 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 25007 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 26065 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 24019 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 21357 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19365 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21790 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19623 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17781 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
98%
749мм
Популярные новости
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 46997 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 26776 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto8 октября, 09:38 • 18989 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18272 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14723 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 12701 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 24789 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14723 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 25007 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18274 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 22 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 26777 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 43025 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 45878 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 97207 просмотра
Актуальное
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

Безуглую не пустили на заседание комитета по нацбезопасности. Нардеп обещает обратиться к правоохранителям

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Народного депутата Марьяну Безуглую не допустили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где присутствовал глава СБУ Василий Малюк. Она сообщила, что обратится к правоохранителям из-за этого инцидента, поскольку ее и трех других членов комитета не пустили в кабинет.

Безуглую не пустили на заседание комитета по нацбезопасности. Нардеп обещает обратиться к правоохранителям

Народного депутата Марьяну Безуглую не пустили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где, по ее словам, присутствовал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Об этом Безуглая сообщила в Telegram, добавив, что обратится в правоохранительные органы, передает УНН.

Комитетчики по нацбезопасности, обороне и разведке сегодня закрылись в кабинете изнутри, чтобы физически не пустить меня на заседание. Это было очередное заслушивание, как они любят, - пафосно вызвать и просто поболтать. На этот раз был Василий Малюк, СБУ, но без протокола, без решения, для галочки. Без каких-либо последствий и выводов. Чтобы что? 

- написала Безуглая.

По ее словам, в кабинет также не пустили трех членов комитета.

Мы два часа прождали под кабинетом, потом наконец, когда открыли дверь, чтобы выпустить Малюка, за которого уже начала волноваться, и я зашла, комитетчики закрыли комитет, чтобы не дать мне присутствовать на следующем вопросе 

- добавила Безуглая.

Она заявила, что будет обращаться в правоохранительные органы.

Напомним

В прошлом году народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что официально вышла из парламентской фракции "Слуга народа".

Впоследствии Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Верховная Рада поддержала увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета. Теперь Безуглая - член комитета по вопросам иностранных дел.

Павел Башинский

Политика
Василий Малюк
Слуга народа
Служба безопасности Украины
Верховная Рада