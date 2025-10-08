$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 13368 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 25994 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 25549 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 26418 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 24329 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 21465 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19468 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21834 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19657 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17809 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Безуглу не пустили на засідання комітетут з нацбезпеки. Нардепка обіцяє звернутись до правоохоронців

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Народну депутатку Мар’яну Безуглу не допустили на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де був присутній голова СБУ Василь Малюк. Вона повідомила, що звернеться до правоохоронців через цей інцидент, оскільки її та трьох інших членів комітету не пустили до кабінету.

Безуглу не пустили на засідання комітетут з нацбезпеки. Нардепка обіцяє звернутись до правоохоронців

Народну депутатку Мар’яну Безуглу не пустили на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де, за її словами, був голова Служби безпеки України Василь Малюк. Про це Безугла повідомила в Telegram, додавши, що звернеться до правоохоронців, передає УНН.

Комітетчики з нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні закрилися в кабінеті зсередини, щоб фізично не пустити мене на засідання. Це було чергове заслуховування, як вони люблять, - пафосно викликати і просто потриндіти. Цього разу був Василь Малюк, СБУ, але без протоколу, без рішення, для галочки. Без жодних наслідків і висновків. Щоби що? 

- написала Безугла.

За її словами, до кабінету також не пустили трьох членів комітету.

Ми дві години прочекали під кабінетом, потім врешті, коли відкрили двері, щоб випустити Малюка, за якого вже почала хвилюватися, і я зайшла, комітетчики закрили комітет, щоб не дати мені бути присутньою на наступному питанні 

- додала Безугла.

Вона заявила, що звертатиметься до правоохоронних органів.

Нагадаємо

У минулому році народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що офіційно вийшла з парламентської фракції "Слуга народу".

Згодом Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Верховна Рада підтримала звільнення народної депутатки Марʼяни Безуглої з посади заступника комітету з питань оборони і члена комітету. Тепер Безугла - член комітету з питань закордонних справ.

Павло Башинський

Політика
Василь Малюк
Слуга народу
Служба безпеки України
Верховна Рада України