Безуглу не пустили на засідання комітетут з нацбезпеки. Нардепка обіцяє звернутись до правоохоронців

Народну депутатку Мар’яну Безуглу не пустили на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де, за її словами, був голова Служби безпеки України Василь Малюк. Про це Безугла повідомила в Telegram, додавши, що звернеться до правоохоронців, передає УНН.

Комітетчики з нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні закрилися в кабінеті зсередини, щоб фізично не пустити мене на засідання. Це було чергове заслуховування, як вони люблять, - пафосно викликати і просто потриндіти. Цього разу був Василь Малюк, СБУ, але без протоколу, без рішення, для галочки. Без жодних наслідків і висновків. Щоби що? - написала Безугла.

За її словами, до кабінету також не пустили трьох членів комітету.

Ми дві години прочекали під кабінетом, потім врешті, коли відкрили двері, щоб випустити Малюка, за якого вже почала хвилюватися, і я зайшла, комітетчики закрили комітет, щоб не дати мені бути присутньою на наступному питанні - додала Безугла.

Вона заявила, що звертатиметься до правоохоронних органів.

Нагадаємо

У минулому році народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що офіційно вийшла з парламентської фракції "Слуга народу".

Згодом Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Верховна Рада підтримала звільнення народної депутатки Марʼяни Безуглої з посади заступника комітету з питань оборони і члена комітету. Тепер Безугла - член комітету з питань закордонних справ.