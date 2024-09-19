Рада звільнила Безуглу з комітету нацбезпеки
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника комітету з питань оборони. Тепер Безугла стала членом комітету з питань закордонних справ, за це рішення проголосували 252 депутати.
Верховна Рада підтримала звільнення народної депутатки Марʼяни Безуглої з посади заступника комітету з питань оборони і члена комітету. Тепер Безугла - член комітету з питань закордонних справ, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Щойно Рада звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони і члена комітету. Вона стала членом Комітету з питань закордонних справ. За - 252
Безугла вже прокоментувала рішення депутатів.
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Нагадаємо
УНН писав, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, якою пропонує призначити Мар’яну Безуглу членом комітету зовнішньої політики, знявши її з посади заступника голови комітету з нацбезпеки.