Рада уволила Безуглую из комитета нацбезопасности

Верховная Рада поддержала увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета. Теперь Безуглая - член комитета по вопросам иностранных дел, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Только что Рада уволила Марьяну Безуглу с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета. Она стала членом Комитета по вопросам иностранных дел. За - 252 - написал Гончаренко в Telegram.

Безуглая уже прокомментировала решение депутатов.

"Слава Украине! P.S. Сохраняю допуск и доступ к государственной тайне, конечно. Свободно владею английским" - написала Безуглая в Telegram.

Напомним

УНН писал, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления, которым предлагает назначить Марьяну Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.