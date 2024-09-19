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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада уволила Безуглую из комитета нацбезопасности

Рада уволила Безуглую из комитета нацбезопасности

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 09:10  •  12064 просмотра

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Верховная Рада поддержала увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны. Теперь Безуглая стала членом комитета по вопросам иностранных дел, за это решение проголосовали 252 депутата.

Верховная Рада поддержала увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета. Теперь Безуглая - член комитета по вопросам иностранных дел, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН

Только что Рада уволила Марьяну Безуглу с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета.  Она стала членом Комитета по вопросам иностранных дел. За - 252

- написал Гончаренко в Telegram. 

Безуглая уже прокомментировала решение депутатов.

"Слава Украине! P.S. Сохраняю допуск и доступ к государственной тайне, конечно. Свободно владею английским" - написала Безуглая в Telegram.

Напомним

УНН писал, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления, которым предлагает назначить Марьяну Безуглую членом комитета внешней политики, сняв ее с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
aleksei-goncharenkoАлексей Гончаренко
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада