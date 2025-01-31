Безрукова уволена из АОЗ, оборонные закупки временно возглавит Жумадилов
Киев • УНН
Марина Безрукова уволена с должности директора Агентства оборонных закупок из-за невыполнения планов поставок и других нарушений. Временным руководителем назначен Арсен Жумадилов до утверждения нового директора.
Согласно принятому решению, контракт с Мариной Безруковой не будет продлен. В Министерстве обороны Украины изложили ряд причин смены руководителя АОЗ, передает УНН.
Марина Безрукова уволена с должности директора ГП МОУ «Агентство оборонных закупок»
Среди ключевых причин смены руководителя АОЗ - невыполнение запланированных поставок для фронта, многочисленные замечания Генштаба относительно некачественного планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны Агентства, необоснованный перенос графиков поставок. Абсолютно неприемлемы многочисленные утечки закрытой информации, которые станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов.
Также в Министерстве обороны Украины объявили, что с 1 февраля 2025 года временное исполнение обязанностей руководителя Агентства возложено на Арсена Жумадилова, который будет выполнять эти функции до момента утверждения нового директора в установленном порядке.
Напомним,
Министерство юстиции судовлетворило жалобу Минобороны и отменило регистрационное действие по смене руководителя ГП «Агентство оборонных закупок». Безрукова отстранена, а Жумадилов получает статус временно исполняющего обязанности.
Арсен Жумадилов временно возглавил Агентство оборонных закупок и работает над улучшением закупочных процессов. После анализа ситуации он предоставит предложения министру обороны о возможных изменениях.
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