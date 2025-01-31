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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Безрукова уволена из АОЗ, оборонные закупки временно возглавит Жумадилов

Безрукова уволена из АОЗ, оборонные закупки временно возглавит Жумадилов

Киев  •  УНН

 • 2470 просмотра

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Марина Безрукова уволена с должности директора Агентства оборонных закупок из-за невыполнения планов поставок и других нарушений. Временным руководителем назначен Арсен Жумадилов до утверждения нового директора.

Согласно принятому решению, контракт с Мариной Безруковой не будет продлен. В Министерстве обороны Украины изложили ряд причин смены руководителя АОЗ, передает УНН.

Марина Безрукова уволена с должности директора ГП МОУ «Агентство оборонных закупок»

 - передает МОУ.

Среди ключевых причин смены руководителя АОЗ - невыполнение запланированных поставок для фронта, многочисленные замечания Генштаба относительно некачественного планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны Агентства, необоснованный перенос графиков поставок. Абсолютно неприемлемы многочисленные утечки закрытой информации, которые станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов. 

Также в Министерстве обороны Украины объявили, что с 1 февраля 2025 года временное исполнение обязанностей руководителя Агентства возложено на Арсена Жумадилова, который будет выполнять эти функции до момента утверждения нового директора в установленном порядке.

Напомним,

Министерство юстиции судовлетворило жалобу Минобороны и отменило регистрационное действие по смене руководителя ГП «Агентство оборонных закупок». Безрукова отстранена, а Жумадилов получает статус временно исполняющего обязанности.

Арсен Жумадилов временно возглавил Агентство оборонных закупок и работает над улучшением закупочных процессов. После анализа ситуации он предоставит предложения министру обороны о возможных изменениях.

НАБУ начало уголовное производство в отношении Умерова - СМИ28.01.25, 21:42 • 28876 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
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