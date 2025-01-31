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Безрукову звільнено з АОЗ, оборонні закупівлі тимчасово очолить Жумаділов

Безрукову звільнено з АОЗ, оборонні закупівлі тимчасово очолить Жумаділов

Київ • УНН

 • 50823 перегляди

Марину Безрукову звільнено з посади директора Агенції оборонних закупівель через невиконання планів постачань та інші порушення. Тимчасовим керівником призначено Арсена Жумаділова до затвердження нового директора.

Відповідно до ухваленого рішення, контракт з Мариною Безруковою не буде продовжено. У Міністерстві оборони України виклали низку причин зміни керівника АОЗ, передає УНН.

Марину Безрукову звільнено з посади директора ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель"

 - передає МОУ.

Серед ключових причин зміни керівника АОЗ – невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання. Абсолютно неприйнятними є численні витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів. 

Також у Міністерстві оборони України оголосили, що з 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов’язків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова, який виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку.

Нагадаємо

Міністерство юстиції задовольнило скаргу Міноборони та скасувало реєстраційну дію щодо зміни керівника ДП "Агенція оборонних закупівель". Безрукова відсторонена, а Жумаділов отримує статус тимчасового виконувача обов'язків.

Арсен Жумаділов тимчасово очолив Агенцію оборонних закупівель та працює над покращенням закупівельних процесів. Після аналізу ситуації він надасть пропозиції міністру оборони щодо можливих змін.

НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умерова - ЗМІ28.01.25, 21:42 • 29911 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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