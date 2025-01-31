Безрукову звільнено з АОЗ, оборонні закупівлі тимчасово очолить Жумаділов

Відповідно до ухваленого рішення, контракт з Мариною Безруковою не буде продовжено. У Міністерстві оборони України виклали низку причин зміни керівника АОЗ, передає УНН.

Марину Безрукову звільнено з посади директора ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" - передає МОУ.

Серед ключових причин зміни керівника АОЗ – невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання. Абсолютно неприйнятними є численні витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів.

Також у Міністерстві оборони України оголосили, що з 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов’язків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова, який виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку.

Нагадаємо

Міністерство юстиції задовольнило скаргу Міноборони та скасувало реєстраційну дію щодо зміни керівника ДП "Агенція оборонних закупівель". Безрукова відсторонена, а Жумаділов отримує статус тимчасового виконувача обов'язків.

Арсен Жумаділов тимчасово очолив Агенцію оборонних закупівель та працює над покращенням закупівельних процесів. Після аналізу ситуації він надасть пропозиції міністру оборони щодо можливих змін.

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