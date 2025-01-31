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Мін'юст скасував зміну керівництва в Агенції оборонних закупівель: Жумаділов - т.в.о., а Безрукова відсторонена

Київ • УНН

 • 33842 перегляди

Міністерство юстиції задовольнило скаргу Міноборони та скасувало реєстраційну дію щодо зміни керівника ДП "Агенція оборонних закупівель". Безрукова відсторонена, а Жумаділов отримує статус тимчасового виконувача обов'язків.

Міністерство юстиції повідомило, що задовольнило скаргу Міністерства оборони та скасувало реєстраційну дію щодо зміни керівництва ДП "Агенція оборонних закупівель", передає УНН

Деталі

Колегія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін'юсті, як вказано, отримала скаргу від Міноборони про зміну керівника ДП "Агенція оборонних закупівель".

"31 січня 2025 року за результатами розгляду прийнято рішення про скасування реєстраційної дії № 1000691070009047779 від 29.01.2025 щодо зміни керівника ДП "Агенція оборонних закупівель", - ідеться у повідомленні.

За підсумками розгляду скарги Міноборони, Міністерство юстиції, як повідомляється, ухвалило такі рішення:

1. Виправлено технічну помилку в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого:

  • Жумаділов А.К. отримує статус представника ДП «Агенція оборонних закупівель» із обмеженням: «тимчасове виконання обов’язків директора на час службового розслідування».
    • Безрукова М.В. зберігає статус керівника, проте з обмеженням: «відсторонена від виконання посадових обов’язків на час службового розслідування».

      2. Скасовано реєстраційну дію від 29.01.2025, яка вносила зміни щодо керівництва підприємства.

      3. Тимчасово заблоковано доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу Іващенко Н.В.

      Нагадаємо 

      24 січня міністр оборони України Рустем Умєров через пов'язані у тому числі із закупівлями зброї питання анонсував звільнення свого заступника та зміну керівниці Агентства оборонних закупівель.  

      Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря. 

      Ірина Колеснік

      Ірина Колеснік

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