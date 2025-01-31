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Минюст отменил смену руководства в Агентстве оборонных закупок: Жумадилов - врио, а Безрукова отстранена

Минюст отменил смену руководства в Агентстве оборонных закупок: Жумадилов - врио, а Безрукова отстранена

Киев  •  УНН

 • 3081 просмотра

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Министерство юстиции удовлетворило жалобу Минобороны и отменило регистрационное действие по смене руководителя ГП «Агентство оборонных закупок». Безрукова отстранена, а Жумадилов получает статус временно исполняющего обязанности.

Министерство юстиции сообщило, что удовлетворило жалобу Министерства обороны и отменило регистрационное действие по смене руководства ГП "Агентство оборонных закупок", передает УНН

Детали

Коллегия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте, как указано, получила жалобу от Минобороны о смене руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".

"31 января 2025 года по результатам рассмотрения принято решение об отмене регистрационного действия № 1000691070009047779 от 29.01.2025 по изменению руководителя ГП "Агентство оборонных закупок", - говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения жалобы Минобороны, Министерство юстиции, как сообщается, приняло следующие решения:

1. Исправлена техническая ошибка в Едином государственном реестре, в результате чего:

  • Жумадилов А.К. получает статус представителя ГП «Агентство оборонных закупок» с ограничением: «временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования».
    • Безрукова М.В. сохраняет статус руководителя, однако с ограничением: «отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования».

      2. Отменено регистрационное действие от 29.01.2025, которое вносило изменения относительно руководства предприятия.

      3. Временно заблокирован доступ к Единому государственному реестру частному нотариусу Иващенко Н.В.

      Напомним 

      24 января министр обороны Украины Рустем Умеров из-за связанных в том числе с закупками оружия вопросов анонсировал увольнение своего заместителя и смену руководителя Агентства оборонных закупок.  

      Позже Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов наблюдательного совета Агентства Тараса Чмута и Юрия Джигиря. 

      Ирина Колесник

      Ирина Колесник

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