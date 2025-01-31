Минюст отменил смену руководства в Агентстве оборонных закупок: Жумадилов - врио, а Безрукова отстранена
Киев • УНН
Министерство юстиции удовлетворило жалобу Минобороны и отменило регистрационное действие по смене руководителя ГП «Агентство оборонных закупок». Безрукова отстранена, а Жумадилов получает статус временно исполняющего обязанности.
Министерство юстиции сообщило, что удовлетворило жалобу Министерства обороны и отменило регистрационное действие по смене руководства ГП "Агентство оборонных закупок", передает УНН.
Детали
Коллегия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте, как указано, получила жалобу от Минобороны о смене руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".
"31 января 2025 года по результатам рассмотрения принято решение об отмене регистрационного действия № 1000691070009047779 от 29.01.2025 по изменению руководителя ГП "Агентство оборонных закупок", - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения жалобы Минобороны, Министерство юстиции, как сообщается, приняло следующие решения:
1. Исправлена техническая ошибка в Едином государственном реестре, в результате чего:
- Жумадилов А.К. получает статус представителя ГП «Агентство оборонных закупок» с ограничением: «временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования».
- Безрукова М.В. сохраняет статус руководителя, однако с ограничением: «отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования».
2. Отменено регистрационное действие от 29.01.2025, которое вносило изменения относительно руководства предприятия.
3. Временно заблокирован доступ к Единому государственному реестру частному нотариусу Иващенко Н.В.
Напомним
24 января министр обороны Украины Рустем Умеров из-за связанных в том числе с закупками оружия вопросов анонсировал увольнение своего заместителя и смену руководителя Агентства оборонных закупок.
Позже Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов наблюдательного совета Агентства Тараса Чмута и Юрия Джигиря.