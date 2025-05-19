Безопасность, рыболовство и энергетика: ЕС и Британия подписали первое после Brexit крупное соглашение о сотрудничестве

Евросоюз и Великобритания подписали соглашение, которое регулирует вопросы безопасности, рыболовства и энергетики между евроблоком и Соединенным Кололевством. Соглашение о партнерстве заключено почти через десять лет после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС (Brexit). Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Великобритания и Европейский Союз 19 мая согласовали новый пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной "перезагрузки" отношений между Лондоном и Брюсселем после многих лет "холодных отношений", вызванных проблематичной реализацией Brexit.

В масштабном соглашении в день большого саммита в Лондоне две столицы согласились продлить щедрые права на рыболовство для флотов ЕС в британских водах еще на 12 лет, до 2038 года. Это большая уступка со стороны Британии, которая последовала за интенсивным лоббированием со стороны Франции.

Они также договорились работать над соглашениями в области энергетики, правил агропродовольственной отрасли, климата, миграции и охраны правопорядка, а также мобильного передвижения граждан.

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Переговорщики работали до поздней ночи в воскресенье, чтобы подготовить все тезисы большого соглашения перед лондонским саммитом в Ланкастер-хаусе.

Пакт о безопасности и обороне формализует сотрудничество между двумя сторонами по таким вопросам, как гибридная война, кибербезопасность, устойчивость критически важной инфраструктуры и безопасность на море.

В сфере обороны соглашение открывает путь к участию Соединенного Королевства в совместных программах закупок ЕС.

Однако для доступа Британии к программе перевооружения SAFE стоимостью 150 миллиардов евро понадобятся дополнительные переговоры — с бюджетными взносами Лондона в качестве платы за вход.

Кроме пакта об обороне и безопасности, обе стороны согласовали "общее понимание" позиций, по которым они хотят улучшить отношения в ближайшие месяцы.

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В документах изложены параметры будущих переговоров и ожидается, что переговоры по всем вопросам начнутся быстро.

Напомним

Страны ЕС предварительно одобрили создание фонда SAFE на 150 млрд евро для оборонных проектов, включая поддержку Украины. Фонд должен усилить обороноспособность Европы и оружейную промышленность.