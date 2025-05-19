Безпека, рибальство та енергетика: ЄС і Британія підписали першу після Brexit велику угоду про співпрацю

Євросоюз та Велика Британія підписали угоду, яка регулює питання безпеки, рибальства та енергетики між євроблоком та Сполученим Колорівством. Угоду про партнерство укладено майже через десять років після того, як Велика Британія проголосувала за вихід із ЄС (Brexit). Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Велика Британія та Європейський Союз 19 травня узгодили новий пакт про оборону та безпеку в межах широкомасштабного "перезавантаження" відносин між Лондоном та Брюсселем після багатьох років "холодних відносин", спричинених проблематичною реалізацією Brexit.

У масштабній угоді у день великого саміту в Лондоні дві столиці погодилися продовжити щедрі права на рибальство для флотів ЄС у британських водах ще на 12 років, до 2038 року. Це велика поступка з боку Британії, яка послідувала за інтенсивним лобіюванням з боку Франції.

Вони також домовилися працювати над угодами у галузі енергетики, правил агропродовольчої галузі, клімату, міграції та охорони правопорядку, а також мобільного пересування громадян.

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Переговорники працювали до пізньої ночі у неділю, щоб підготувати всі тези великої угоди перед лондонським самітом у Ланкастер-хаусі.

Пакт про безпеку та оборону формалізує співпрацю між двома сторонами з таких питань, як гібридна війна, кібербезпека, стійкість критично важливої ​​інфраструктури та безпека на морі.

У сфері оборони угода відкриває шлях до участі Сполученого Королівства у спільних програмах закупівель ЄС.

Однак для доступу Британії до програми переозброєння SAFE вартістю 150 мільярдів євро знадобляться додаткові переговори — з бюджетними внесками Лондона як плати за вхід.

Крім пакту про оборону та безпеку, обидві сторони узгодили "загальне розуміння" позицій, за якими вони хочуть покращити відносини найближчими місяцями.

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У документах викладено параметри майбутніх переговорів і очікується, що переговори з усіх питань розпочнуться швидко.

Нагадаємо

Країни ЄС попередньо схвалили створення фонду SAFE на 150 млрд євро для оборонних проєктів, включаючи підтримку України. Фонд має посилити обороноздатність Європи та збройову промисловість.